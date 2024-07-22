Взрослая, желанная, осознанная: как забеременеть после 35 и к чему готовиться при поздней беременности

— Если женщина предварительно не готовилась к беременности, то чекап для оценки соматического здоровья крайне желательно сделать как раз в первом триместре, — говорит Татьяна Жаркой. — Кроме необходимого УЗИ и тестов на генетику, пациентка обязательно должна пройти комплексное обследование у расширенного спектра смежных специалистов — это не только терапевт, но и обязательно кардиолог, гематолог. При скрытых вариантах сахарного диабета высоки риски задержки развития плода и формирования плацентарной недостаточности. Если эти риски все-таки нашли, то для вынашивания беременности назначаются компенсирующие препараты. Такие беременные, конечно, должны вестись несколькими специалистами и получать больше внимания, чем это возможно в обычной женской консультации.



— Ложка дегтя в том, что даже при переносе генетически здорового эмбриона в программах ВРТ риски невынашивания беременности всё равно есть , — отметила Ольга Чермянинова. — Многие женщины заблуждаются, считая, что перенос эмбриона с правильным набором хромосом гарантирует рождение здорового ребенка. Но мы предупреждаем, что это не так. И чем старше женщина, тем выше риски, например, замершей беременности. И отдельно я бы выделила очень грозные осложнения, которые могут возникать при беременности, — тромбоэмболические. Иногда они появляются абсолютно спонтанно и, как показывает практика, даже не всегда связаны с возрастом.