Выводим глистов: каким народным методам нельзя доверять, объяснил врач

«Заражение глистами происходит из-за употребления в пищу загрязненной воды, немытых фруктов и овощей, мяса и рыбы, которые не прошли достаточную термическую обработку, — рассказал врач. — Паразиты также часто попадают в организм из-за несоблюдения правил личной гигиены. Именно поэтому гельминтозу особенно подвержены дети: в силу возраста они не до конца понимают, как важно мыть руки, а еще проводят много времени в садиках и на детских площадках, где могут контактировать с уже зараженными малышами. Вместе с тем от глистной инвазии не застрахованы и взрослые».