Выводим глистов: каким народным методам нельзя доверять, объяснил врач

Глисты, или гельминты, — это черви-паразиты, которые способны выбирать своим местом обитания человеческий организм. Науке известно более 300 разновидностей паразитических червей. Они имеют свои особенности и по-разному влияют на работу организма.
Поражение глистами называют гельминтозом, или глистной инвазией. Как избавиться от неприятных паразитов, рассказал Андрей Констанденков — врач-гастроэнтеролог, гепатолог СМ-Клиники в Санкт-Петербурге.
Гастроэнтеролог СМ-Клиники в Санкт-Петербурге
Заразиться просто
«Заражение глистами происходит из-за употребления в пищу загрязненной воды, немытых фруктов и овощей, мяса и рыбы, которые не прошли достаточную термическую обработку, — рассказал врач. — Паразиты также часто попадают в организм из-за несоблюдения правил личной гигиены. Именно поэтому гельминтозу особенно подвержены дети: в силу возраста они не до конца понимают, как важно мыть руки, а еще проводят много времени в садиках и на детских площадках, где могут контактировать с уже зараженными малышами. Вместе с тем от глистной инвазии не застрахованы и взрослые».
Распознать болезнь можно по таким проявлениям, как тошнота и рвота, постоянный зуд в анальной области, проблемы с аппетитом и быстрая утомляемость.
«Все эти симптомы должны быть поводом пойти к гастроэнтерологу. К сожалению, на практике многие люди обращаться к врачу не спешат и пытаются решить проблему своими силами. Прежде всего — с помощью народных рецептов», — признает гастроэнтеролог.
Народные способы против глистов
Народные противопаразитарные средства чаще всего — это разнообразные травяные настои и чаи, чеснок, тыквенные семечки, сода, морковный сок, касторовое масло и даже коньяк. Тактика лечения тоже разная. Одни компоненты предлагают принимать внутрь, другие — использовать в виде клизм.
«Если медицинские препараты против глистов перед сертификацией проходят длительные испытания, то эффективность народных рецептов измеряется исключительно сарафанным радио и опытом прошлых поколений, — говорит врач. — Это крайне необъективная оценка, которая не имеет научного обоснования. А скорее всего, и не будет иметь. Ведь едва ли кто-то из ученых всерьез озаботится исследованием влияния на глистов смеси коньяка с касторовым маслом».
Риск аллергии
Народные рецепты от глистов изобилуют различными травами и другими природными компонентами.
«Поэтому основную угрозу представляют возможные аллергические реакции, — предупреждает доктор. — Многие люди знают о своей переносимости популярных продуктов, но могут даже не подозревать об аллергии на условную пижму, полынь или „секретные компоненты“ травяных чаев сомнительного происхождения».
Вздутие живота
Народные рецепты могут провоцировать не только аллергию, но и другие нежелательные реакции.
«Так, клизма с соком чеснока способна сильно раздражать слизистую оболочку прямой кишки, что только усилит симптомы заболевания, — предупреждает врач. — Клизма с содой, особенно при частом использовании, может нарушить водно-электролитный баланс и навредить естественной микрофлоре кишечника.
Кроме того, многие народные средства рекомендуют употреблять натощак.
«Например, тот же чеснок или тыквенные семечки. Это уже чревато раздражением слизистой желудка, вздутием живота и другими проблемами с пищеварением», — отмечает доктор.
Есть противопоказания
Так как народные рецепты не имеют официальной инструкции по применению, то перечень противопоказаний к ним отсутствует. Обратить на это особое внимание стоит людям с хроническими заболеваниями.
«Невозможно заранее предугадать, какое влияние то или иное средство окажет на язву желудка, панкреатит или артериальную гипертензию. Точно так же нельзя и оценить совместимость народных рецептов с медицинскими препаратами, которые может принимать человек», — объясняет гастроэнтеролог.
Важно, что лечением гельминтоза должен заниматься врач-гастроэнтеролог или инфекционист. Ведь только специалист может провести адекватную диагностику, определить возбудителя болезни, составить оптимальный план лечения и подобрать подходящие противогельминтные препараты.
«Увлечение народными средствами в лучшем случае затянет лечение и снизит его эффективность, а в худшем — навредит организму», — резюмирует врач.