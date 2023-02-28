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Вы гений или хороший врач, если ответите на эти 6 вопросов о работе почек

Нам с детства говорят, что нельзя сидеть на холодном, якобы почки потом будут болеть и плохо работать. Что вы на самом деле знаете об этом парном органе? Проверьте себя, пройдите тест.

28 февраля 2023
Вы гений или хороший врач, если ответите на эти 6 вопросов о работе почек
Источник:
unsplash

Почки недаром расположены так глубоко внутри брюшной полости и защищены со стороны спины нижними ребрами. Эти органы крайне важны для организма, они непрерывно трудятся, чтобы очистить кровь от отработанных метаболитов, избытков соли и воды. Но чтобы почки полноценно работали, они должны быть защищены от травм, резких движений и любых патогенных воздействий, которые могут их повредить.

Интересный факт: повышенное артериальное давление — один из самых распространенных симптомов заболевания почек. И наоборот — высокое артериальное давление приводит к ухудшению функции почек, все взаимосвязано. Именно поэтому сердечно-сосудистые осложнения, такие, как инфаркт миокарда, инсульт, по статистике, являются самой частой причиной смерти больных с почечной патологией.

Что вы еще знаете о работе почек? «Доктор Питер» подготовил тест — часть вопросов точно была в школьной программе.

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Что вы знаете о почках
Вы гений или хороший врач, если ответите на эти 6 вопросов о работе почек
Источник:
freepik
Автор текста:Софья Хромова
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