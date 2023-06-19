Когда наступает лето, холодильники с мороженым в магазинах пустеют очень быстро. Многие с удовольствием покупают сладкое лакомство, чтобы охладиться, ну и, конечно, получить удовольствие от его вкуса.
Врач-эндокринолог рассказала, что на самом деле пользы в мороженом, даже в пломбире, нет никакой. Но если очень хочется, такой десерт себе позволить можно. Но сколько его можно съесть, чтобы не навредить здоровью и фигуре?
Пломбир или фруктовый лед?
«То относительно небольшое количество белка и кальция, что содержится в молоке в пломбире, фактически нивелируется большим количеством сахара и жира, —
Если хотите получить более существенную пользу от мороженого, просто заморозьте свежевыжатый апельсиновый или яблочный сок, советует доктор.
Польза есть
Эндокринолог назвала неоспоримый плюс мороженого, который иногда вполне может перекрыть его вред: оно отлично поднимает настроение. Причем не важно, вы в полном «раздрае» или едите холодный десерт в счастливом состоянии — во время праздника, встречи с друзьями. В этом случае мороженое дополнительно усилит приток эндорфинов.
Не ешьте его вечером
По словам эндокринолога, мороженое, равно как и фрукты, шоколад, полезные сладкие десерты, желательно есть только в первой половине дня.
«Максимум — до 15 часов, чтобы не вызвать вечером слишком серьезный скачок сахара в крови», — объясняет Зухра Павлова.
Кому нельзя мороженое
«Если у вас есть лишний вес, то употреблять мороженое каждый день точно не стоит», — говорит эндокринолог.
Врач отмечает, что особенно опасно холодное лакомство тем, кто страдает от угрей, прыщей и высыпаний на коже.
«Для них мороженое в прямом смысле как горящая спичка, брошенная в бензобак, — обострения болезни не миновать», — говорит доктор.
К слову, по
Совет врача
«Мои рекомендации — одно мороженое в месяц пройдет для фигуры незаметно, все остальное — уже излишество», — резюмирует Зухра Павлова.
Добавим, что врачи не рекомендуют злоупотреблять в жару популярным напитком гляссе — черным кофе в сочетании с порцией мороженого. Он очень вреден для зубов. Из-за резкого перепада температуры на эмали зубов образуются трещины, получается так называемый «эффект разбитого зеркала». В дальнейшем это приводит к сколам и чувствительности зубов. Восстановить эмаль можно, но придется потратить на это время и деньги.
Врач-стоматолог советует: если вы обожаете кофе-гляссе или пьете ледяную воду и не готовы от них отказаться, то придется заняться профилактикой.