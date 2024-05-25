Врач Волков объяснил, что будет, если заниматься сексом «для здоровья»

Отсутствие интимной жизни — деликатная и волнующая тема. Как для одиноких людей, так и для тех, кто состоит в отношениях. Как отсутствие регулярного секса влияет на наш организм? И стоит ли заниматься им просто ради здоровья, если у вас нет постоянного партнера или партнерши? На эти вопросы отвечает Антон Волков — психотерапевт, сексолог «СМ-Клиники» в Санкт-Петербурге.
Психотерапевт, сексолог СМ-Клиники в Санкт-Петербурге
Чем полезен секс
Длительный отказ от секса может негативно сказаться на гормональном фоне как мужчины, так и женщины. Гинекологи отмечают, что во время оргазма в женском организме усиливается выработка эстрогена. Этот половой гормон играет ключевую роль в поддержке репродуктивной функции женщин, участвует в метаболических процессах, стимулирует рост костной и мышечной ткани. У мужчин секс активизирует синтез тестостерона — главного мужского гормона.
Интимная близость также регулирует выработку гормона счастья серотонина и помогает снизить уровень гормона стресса кортизола. Это дает партнерам чувство радости, успокаивает, помогает почувствовать большую привязанность друг к другу.
Полезен для мужчин…
«Регулярный секс препятствует избыточному скоплению семенной жидкости в семенных пузырьках, которое может стать причиной развития застойного простатита. В определенный момент к застойным явлениям может присоединиться инфекция. Соответственно, возрастает риск воспалительных процессов в мочеполовой системе — например, простатита — воспаления предстательной железы, везикулита — воспаления семенных пузырьков, фуникулита — воспаления семенного канатика», — отмечает Дмитрий Журавский, уролог СМ-Клиники в Санкт-Петербурге.
…и для женщин
В женском организме оргазм также стимулирует сокращение мышечной ткани влагалища и матки. Это обеспечивает приток крови к органам и повышает тонус мышц тазового дна. Наконец, секс — это всегда физическая нагрузка, которая важна для нормальной работы всего организма — от сердечно-сосудистой системы до поддержки иммунитета и профилактики ожирения.
Маркер крепких отношений
Секс — это не только гормоны и мышцы. Прежде всего это психоэмоциональная взаимодействие между двумя партнерами. Таким образом, все положительные аспекты интимной близости активизируются, только если в паре налажена корректная связь на психологическом уровне.
Регулярная интимная жизнь — один из главных маркеров крепких гармоничных отношений. Отсутствие секса на протяжении длительного времени ухудшает отношения в паре и ослабляет эмоциональную привязанность партнеров. Причем речь не только о самом половом акте, но и о прелюдии, которая настраивает на правильное, нужное психоэмоциональное состояние. Кстати, отсутствие прелюдии тоже может стать причиной разных проблем — физиологических (недостаток смазки у женщины или эрекции у мужчины) и психологических (неготовность к интимной близости, чувство отчуждения).
Надо ли заниматься сексом «для здоровья»
«Обязательность секса „для здоровья“ часто оказывается сильно преувеличенной, — считает врач-сексолог. — С точки зрения физиологии отсутствие интимной жизни в большинстве случаев без труда можно компенсировать — например, занятиями спортом или той же мастурбацией. Истинную пользу из секса можно извлечь только в том случае, если он не идет вразрез с психоэмоциональной составляющей. С этой точки зрения секс „для здоровья“ со случайными партнерами пойдет на пользу далеко не всем».
Если человек тщательно подходит к выбору партнера и трепетно относится к собственному душевному состоянию, секс ради секса ему скорее навредит.
«Случайная связь, конечно, может дать короткую физиологическую разрядку или вызывать всплеск гормонов радости, но лишь ненадолго, — объясняет эксперт. — Положительный эффект очень быстро сменится переживаниями и гнетущими мыслями: „Мной воспользовались“, „Это все не всерьез“, „Я так и останусь одиноким“. Это может стать триггером сначала психологических, а затем и физиологических проблем. Например, с желудочно-кишечным трактом, нервной или сердечно-сосудистой системой».
Другое дело, если человек любит независимость, не хочет привязываться к одному партнеру и получает удовольствие от частой смены ощущений. В этом случае случайный секс действительно может в некотором роде оказаться полезным и для физического, и для психоэмоционального здоровья. Однако у таких людей за стремлением к частой смене партнеров нередко стоят другие психологические проблемы. Кроме того, по статистике, они чаще подвержены заражению половыми инфекциями.