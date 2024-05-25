Врач Волков объяснил, что будет, если заниматься сексом «для здоровья»

Другое дело, если человек любит независимость, не хочет привязываться к одному партнеру и получает удовольствие от частой смены ощущений. В этом случае случайный секс действительно может в некотором роде оказаться полезным и для физического, и для психоэмоционального здоровья. Однако у таких людей за стремлением к частой смене партнеров нередко стоят другие психологические проблемы. Кроме того, по статистике, они чаще подвержены заражению половыми инфекциями.