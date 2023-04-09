Врач Шпак рассказала, как младенцы видят родителей

Одни помнят, какими были в два или три года и с удивительной точностью рассказывают о событиях и мельчайших деталях из раннего детства, а другие забывают даже значимые моменты в жизни — например, семейные праздники или как пошли первый раз в первый класс.
Но, пожалуй, ни один взрослый не помнит, что чувствовал и видел сразу после рождения.
Как же на самом деле воспринимает мир малыш, только появившийся на свет? «Доктор Питер» узнал у врача.
Врач-офтальмолог, заведующая детским отделением Центра микрохирургии глаза «Я вижу»
Мир в черно-белых тонах
«Сразу после рождения ребенок различает лишь черные и белые оттенки, — объяснила „Доктору Питеру“ врач-офтальмолог Анна Шпак. — И только через несколько дней (в возрасте около 1 недели) у него появляется способность к распознаванию красного, желтого, зеленого цветов. Еще через несколько дней мозг начинает реагировать на более коротковолновые цвета — синий, фиолетовый».
Врач отмечает, что у глаз младенца не развита способность фокусироваться на неподвижных и близких предметах.
«Поэтому только через 2-3 дня после рождения ребенок начинает реагировать на мимику родителей, если их лица расположены дальше 30 см от глаз малыша, — говорит Анна Шпак. — В это же время может сложиться впечатление, что малыш как будто смотрит вдаль, сквозь предметы, не акцентируясь на объекте перед ним».
Глаза «разбегаются»? Это норма
«Пока не разовьется конвергенция и пространственное (бинокулярное зрение), глаза малыша могут отклоняться от зрительной оси в разные стороны, и это нормально, — предупреждает врач-офтальмолог. — Но есть один важный момент: если родители замечают постоянное отклонение от оси какого-либо глаза, стоит обратиться к врачу.
Частота отклонений глаз у малыша к месяцу жизни уменьшается и окончательно проходит к моменту, когда ребенок начинает ползать и учится ходить.
Может спать при ярком свете
В первый месяц жизни малыши совершенно спокойно, без какого-либо дискомфорта могут спать даже при включенной яркой люстре. Им это совершенно не мешает.
«На втором-третьем месяце жизни чувствительность к свету повышается, поэтому, когда ребенок спит, лучше приглушать свет в помещении. Малышу при яркой освещенности уже не будет так же комфортно, как в первый месяц жизни», — объясняет Анна Шпак.
Все цвета радуги — только к шести месяцам
На втором-третьем месяце жизни глаза ребенка уже хорошо фокусируются на предметах, и малыш и начинает тянуться к объектам, которые видит. Расширяется поле зрения, и ребенок может переводить взгляд с одного предмета на другой уже без поворота головы.
«К шести месяцам жизни у ребенка уже хорошо развиты зрительные центры головного мозга. Острота зрения может доходить от 0,1 до 0,4 (это верхние четыре строки в таблице). И теперь ребенок уже видит все цвета радуги», — говорит офтальмолог.