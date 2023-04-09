Врач Шпак рассказала, как младенцы видят родителей

Одни помнят, какими были в два или три года и с удивительной точностью рассказывают о событиях и мельчайших деталях из раннего детства, а другие забывают даже значимые моменты в жизни — например, семейные праздники или как пошли первый раз в первый класс.

Но, пожалуй, ни один взрослый не помнит, что чувствовал и видел сразу после рождения.

Как же на самом деле воспринимает мир малыш, только появившийся на свет? «Доктор Питер» узнал у врача.