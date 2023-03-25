Врач Шашкова объяснила, как из-за конфликта на работе может начаться термоневроз

Что делает стресс с организмом

— Механизм термоневроза запускается, когда человек пребывает в длительном стрессовом состоянии, будь то проблемы в личной жизни, конфликт на работе или резкое изменение климата в путешествии, — говорит Ольга Шашкова.

В таких ситуациях организм находится в режиме «полной боевой готовности», все системы мобилизованы — чтобы при необходимости «бить или бежать» для предотвращения опасности.

— В итоге страдает иммунная система, которая ослабляет контроль и борьбу с поступающими микробами , — поясняет терапевт. — Если стрессовая ситуация не исчезает, слизистые оболочки атакуются микробами, вызывая повышение температуры и воспаление. Например, могут проявиться герпес, хеликобактер, стрептококк, активизироваться вирус Эпштейна-Барри др.

Увеличение температуры тела при термоневрозе объясняется дисбалансом в вегетативной нервной системе, нарушением в функционировании терморегуляционной зоны головного мозга, уточняет доктор.

— Образуется замкнутый круг, где стресс изначально ослабляет иммунную систему и вызывает воспалительные процессы, а хронический воспалительный процесс, в свою очередь, воздействует на нервную систему и усугубляет стрессовую ситуацию, — добавляет Ольга Шашкова.

Симптомы нервного расстройства, которое вызывает повышение температуры