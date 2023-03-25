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Врач Шашкова объяснила, как из-за конфликта на работе может начаться термоневроз

Если у вас долго держится повышенная температура, но ни насморка, ни кашля, ни других симптомов ОРВИ нет, причина может быть в том, что вы перенервничали на работе.

25 марта 20231
стресс на работе термоневроз
Источник:
iStockphoto

Температура тела долго держится в рамках 37–38 градусов без объективных причин? Необходимо срочно обращаться к врачу или это состояние в пределах нормы?

Давайте разбираться. Комментирует врач-терапевт.

Ольга Шашкова
терапия

врач-терапевт медицинской компании «ЛабКвест»

– Длительное незначительное повышение температуры может быть вызвано инфекциями, сбоем в работе гипоталамуса, гормональными нарушениями, опухолями, а также проблемами психологического характера, — рассказала «Доктору Питеру» врач-терапевт Ольга Шашкова.

Термоневроз психосоматическое расстройство, которое сопровождается субфебрильной температурой (37–38 градусов по Цельсию), инфекцией и иммунодепрессией.

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Что делает стресс с организмом

 Механизм термоневроза запускается, когда человек пребывает в длительном стрессовом состоянии, будь то проблемы в личной жизни, конфликт на работе или резкое изменение климата в путешествии, — говорит Ольга Шашкова.

В таких ситуациях организм находится в режиме «полной боевой готовности», все системы мобилизованы — чтобы при необходимости «бить или бежать» для предотвращения опасности.

В итоге страдает иммунная система, которая ослабляет контроль и борьбу с поступающими микробами, — поясняет терапевт. — Если стрессовая ситуация не исчезает, слизистые оболочки атакуются микробами, вызывая повышение температуры и воспаление. Например, могут проявиться герпес, хеликобактер, стрептококк, активизироваться вирус Эпштейна-Барри др.

Увеличение температуры тела при термоневрозе объясняется дисбалансом в вегетативной нервной системе, нарушением в функционировании терморегуляционной зоны головного мозга, уточняет доктор.

— Образуется замкнутый круг, где стресс изначально ослабляет иммунную систему и вызывает воспалительные процессы, а хронический воспалительный процесс, в свою очередь, воздействует на нервную систему и усугубляет стрессовую ситуацию, — добавляет Ольга Шашкова.

Симптомы нервного расстройства, которое вызывает повышение температуры

  • слабость, упадок сил,

  • дневная сонливость/бессонница,

  • боли в мышцах и суставах,

  • частые инфекции либо обострение хронических (герпес, цистит, половые инфекции и т.д.).

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Как лечить термоневроз

Для корректного лечения термоневроза необходимо прежде всего исключить другие возможные причины повышения температуры, объясняет терапевт.

— Сначала пациенту назначается необходимый комплекс анализов для уточнения и диагностики заболевания, — говорит Ольга Шашкова. — Это определение состояния иммунной системы с помощью иммунного статуса, общий и биохимический анализ крови, обследование щитовидной железы, исследование на сопутствующие инфекции.

К работе с пациентом кроме терапевта могут подключиться также невролог, иммунолог, при необходимости психотерапевт. Проводятся мероприятия по восстановлению эффективного функционирования иммунной и нервной системы, борьба с воспалительным процессом.

Для профилактики термоневроза необходимо применять меры по увеличению стрессоустойчивости, соблюдать режим бодрствования, сна и отдыха, выделять время физических нагрузок, заниматься расслабляющими практиками, — рекомендует врач. 

Автор текста:Анна Майская
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