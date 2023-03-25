Врач Шашкова объяснила, как из-за конфликта на работе может начаться термоневроз

Температура тела долго держится в рамках 37–38 градусов без объективных причин? Необходимо срочно обращаться к врачу или это состояние в пределах нормы?
Давайте разбираться. Комментирует врач-терапевт.
– Длительное незначительное повышение температуры может быть вызвано инфекциями, сбоем в работе гипоталамуса, гормональными нарушениями, опухолями, а также проблемами психологического характера, — рассказала «Доктору Питеру» врач-терапевт Ольга Шашкова.
Термоневроз — психосоматическое расстройство, которое сопровождается субфебрильной температурой (37–38 градусов по Цельсию), инфекцией и иммунодепрессией.
Что делает стресс с организмом
— Механизм термоневроза запускается, когда человек пребывает в длительном стрессовом состоянии, будь то проблемы в личной жизни, конфликт на работе или резкое изменение климата в путешествии, — говорит Ольга Шашкова.
В таких ситуациях организм находится в режиме «полной боевой готовности», все системы мобилизованы — чтобы при необходимости «бить или бежать» для предотвращения опасности.
— В итоге страдает иммунная система, которая ослабляет контроль и борьбу с поступающими микробами, — поясняет терапевт. — Если стрессовая ситуация не исчезает, слизистые оболочки атакуются микробами, вызывая повышение температуры и воспаление. Например, могут проявиться герпес, хеликобактер, стрептококк, активизироваться вирус Эпштейна-Барри др.
Увеличение температуры тела при термоневрозе объясняется дисбалансом в вегетативной нервной системе, нарушением в функционировании терморегуляционной зоны головного мозга, уточняет доктор.
— Образуется замкнутый круг, где стресс изначально ослабляет иммунную систему и вызывает воспалительные процессы, а хронический воспалительный процесс, в свою очередь, воздействует на нервную систему и усугубляет стрессовую ситуацию, — добавляет Ольга Шашкова.
Симптомы нервного расстройства, которое вызывает повышение температуры
слабость, упадок сил,
дневная сонливость/бессонница,
боли в мышцах и суставах,
частые инфекции либо обострение хронических (герпес, цистит, половые инфекции и т.д.).
Как лечить термоневроз
Для корректного лечения термоневроза необходимо прежде всего исключить другие возможные причины повышения температуры, объясняет терапевт.
— Сначала пациенту назначается необходимый комплекс анализов для уточнения и диагностики заболевания, — говорит Ольга Шашкова. — Это определение состояния иммунной системы с помощью иммунного статуса, общий и биохимический анализ крови, обследование щитовидной железы, исследование на сопутствующие инфекции.
К работе с пациентом кроме терапевта могут подключиться также невролог, иммунолог, при необходимости психотерапевт. Проводятся мероприятия по восстановлению эффективного функционирования иммунной и нервной системы, борьба с воспалительным процессом.
— Для профилактики термоневроза необходимо применять меры по увеличению стрессоустойчивости, соблюдать режим бодрствования, сна и отдыха, выделять время физических нагрузок, заниматься расслабляющими практиками, — рекомендует врач.