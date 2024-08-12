Врач Радж рассказал, бананы какого цвета помогают похудеть

Резистентный, он же устойчивый, крахмал не переваривается и не всасывается в желудке или тонком кишечнике. В неизменном виде он попадает в толстый кишечник, где уже и расщепляется под действием полезных микроорганизмов. А когда хорошие бактерии накормлены, налаживается пищеварение, уходят проблемы со стулом, снижается вес.