Гирлянда из разноцветных огоньков — это один из атрибутов новогоднего праздника. Яркие цветные вспышки создают ощущения праздника, поднимают настроение, а елка в переливающемся сиянии — главный символ наступающего года.

О том, чтобы гирлянда не стала причиной короткого замыкания и пожара, каждый год неутомимо предупреждают сотрудники Роспотребнадзора. Важно не оставлять ее включенной без присмотра, не поливать елку, если гирлянда работает, проверять сохранность изоляции, соединение с блоком управления и так далее.

Но мало кто задумывается, что гирлянда вполне может стать причиной плохого самочувствия или даже развития болезни. Кому лучше вовсе отказаться от таких украшений, рассказал врач.