Гирлянда из разноцветных огоньков — это один из атрибутов новогоднего праздника. Яркие цветные вспышки создают ощущения праздника, поднимают настроение, а елка в переливающемся сиянии — главный символ наступающего года.
О том, чтобы гирлянда не стала причиной короткого замыкания и пожара, каждый год неутомимо предупреждают сотрудники Роспотребнадзора. Важно не оставлять ее включенной без присмотра, не поливать елку, если гирлянда работает, проверять сохранность изоляции, соединение с блоком управления и так далее.
Но мало кто задумывается, что гирлянда вполне может стать причиной плохого самочувствия или даже развития болезни. Кому лучше вовсе отказаться от таких украшений, рассказал врач.
Офтальмолог, доктор медицинских наук, главный врач «ИНВИТРО-Москва»
Выключайте гирлянду на ночь
— Многие считают, что гирлянды синего цвета очень вредны для зрения и даже могут повредить сетчатку глаза, но это — миф, — рассказал врач-офтальмолог Сергей Хомяков. — Даже если огни синего цвета будут включены на гирлянде много часов, то интенсивность светового потока все равно останется крайне низкой. Антиоксидантная система сетчатки глаза вполне успешно нейтрализует образующиеся свободные радикалы при воздействии коротковолнового излучения.
Врач все же рекомендует выключать гирлянду на ночь, и даже задолго до того, как вы отправитесь в кровать.
— Гирлянда — источник коротковолнового синего света, ее лучше выключить за 2 часа до сна. В противном случае она может нарушить циркадные биоритмы — помешать процессам секреции меланопсина сетчаткой и мелатонина шишковидной железой мозга, — отмечает врач.
Опасный триггер
Включенные в режим мерцания лампочки гирлянды могут спровоцировать приступ у людей, склонных к эпилептическим припадкам.
— Мерцающий свет может быть триггером развития эпилептического приступа и за счет фотостимуляции зрительных отделов мозга, вовлеченных в эпилептическую систему, — объясняет Сергей Хомяков.
Особенно опасен часто переключающийся свет гирлянды детям, имеющим склонность к развитию эпилептических припадков, уточняет доктор. Но гирлянды, которые будут просто светить без мерцания, безопасны.
— Важно обратить внимание на реакцию человека на гирлянду — если ее свет раздражает, вызывает головную боль, тошноту, то ее надо выключить, — говорит Сергей Хомяков.
Плохая идея — увешивать всю комнату гирляндами с яркими огнями и включать их на пульсирующий режим, уточняет офтальмолог.
— Желательно гирлянды использовать в одном месте, например на елке, и не увешивать ими все стены и потолок. Либо же воздействие такого тотального освещения гирляндами должно не превышать пары часов, — предупреждает врач.
Ранее детские врачи рассказали «Доктору Питеру», как обычная гирлянда может довести ребенка до реанимации. Украшение вполне может стать причиной серьезной электротравмы — с ожогом, больницей и операцией. В семьях с маленькими детьми врачи не советуют оставлять гирлянды и световые инсталляции в зоне досягаемости. Важно тщательно проверять все электрооборудование, не оставлять детей без присмотра и надежно прятать пиротехнику.