Врач Холли Берри сказал, что у нее генитальный герпес, а оказалось, это перименопауза

« Мое эго говорило мне, что я пропущу перименопаузу, что я в полной безопасности, что я здорова. Мне же удалось отказаться от инсулина и контролировать свой диабет с 20 лет. И это заставляло меня думать, что с менопаузой я тоже справлюсь. Я была настолько необразованная в этом вопросе!» — сказала Берри.