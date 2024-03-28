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Врач Холли Берри сказал, что у нее генитальный герпес, а оказалось, это перименопауза

57-летняя актриса откровенно рассказала, как узнала, что стоит на пороге климакса. Вечно молодая Холли призналась: когда-то она думала, что менопауза обойдет ее стороной.

28 марта 2024
Холли Берри последние новости менопауза
Источник:

Legion Media

Эта постыдная ошибка врача запросто могла разрушить зарождавшиеся любовные отношения Холли Берри. Актриса рассказала, как ее гинеколог принял перименопаузу за генитальный герпес, который, к слову, передается половым путем. После такого диагноза легко подумать, что один из партнеров сходил налево. К счастью, подозрения на измену, как и сам герпес, не подтвердились.

Накануне актриса рассказала, при каких неловких обстоятельствах она узнала о перименопаузе. Дело было три года назад. На тот момент 54-летняя Холли после секса внезапно ощутила сильную боль.

«Я почувствовала, будто у меня внутри лезвия бритвы, — цитирует Берри The Hollywood Reporter. — Я бегу к своему гинекологу и говорю: «Боже мой, что происходит?» Это было ужасно. Он сказал: «У вас худший случай герпеса, который я когда-либо видел». А я такая: «Герпес? У меня нет герпеса!»

Но все-таки Холли и ее возлюбленный, певец и автор песен Ван Хант, сдали анализ на герпес. Тесты показали отрицательный результат.

Так Холли узнала, что сильная сухость в интимных местах, которую врач принял за герпес, на самом деле один из симптомов перименопаузы — переходного периода, который наступает перед началом менопаузы.

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«Мой неграмотный врач не подготовил меня. Тогда я поняла, что должна рассказывать о менопаузе другим женщинам», — говорит актриса.

Холли призналась: она вообще не думала, что ее настигнет климакс. Уж слишком молодой она себя ощущала и верила, что менопаузы можно избежать, если следить за здоровьем.

«Мое эго говорило мне, что я пропущу перименопаузу, что я в полной безопасности, что я здорова. Мне же удалось отказаться от инсулина и контролировать свой диабет с 20 лет. И это заставляло меня думать, что с менопаузой я тоже справлюсь. Я была настолько необразованная в этом вопросе!» — сказала Берри.

Поэтому новость о наступающем климаксе стала для актрисы настоящим шоком.

«Самая важная вещь в сексуальности женщины — это принять то положение, в котором вы находитесь. Говорю это потому, что у меня как раз середина менопаузы, — признавалась Холли в интервью для Women's Health.

И я бросаю вызов всему, что, как мне казалось, я знала о менопаузе. Что-то вроде: «Твоя жизнь окончена», «В обществе больше нет места для тебя», «Тебе пора в отставку».

Я бросаю вызов всем этим стереотипам о том, что нужно выглядеть определенным образом или чувствовать себя определенным образом. Мне исполнилось 56, и я сейчас в лучшей форме. Я твердо уверена в своей женственности».

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Перименопауза начинается за несколько лет до наступления климакса. Яичники вырабатывают все меньше эстрогена и других гормонов. Этот переходный период продолжается в среднем 8-10 лет, пока яичники окончательно не выработают свой ресурс — овариальный резерв.

Симптомы перименопаузы:

  • к лицу приливают волны жара, учащается сердцебиение, усиливается потоотделение;

  • болезненность груди;

  • предменструальный синдром проходит тяжелее;

  • снижается половое влечение;

  • постоянная усталость;

  • нерегулярные месячные;

  • проблемы с памятью и концентрацией;

  • боли в мышцах;

  • сухость влагалища, дискомфорт во время секса;

  • подтекание мочи при кашле или чихании, учащенное мочеиспускание;

  • перепады настроения;

  • проблемы со сном.

Автор текста:Ксения Воронежцева
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