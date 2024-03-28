Врач Холли Берри сказал, что у нее генитальный герпес, а оказалось, это перименопауза

Эта постыдная ошибка врача запросто могла разрушить зарождавшиеся любовные отношения Холли Берри. Актриса рассказала, как ее гинеколог принял перименопаузу за генитальный герпес, который, к слову, передается половым путем. После такого диагноза легко подумать, что один из партнеров сходил налево. К счастью, подозрения на измену, как и сам герпес, не подтвердились.
Накануне актриса рассказала, при каких неловких обстоятельствах она узнала о перименопаузе. Дело было три года назад. На тот момент 54-летняя Холли после секса внезапно ощутила сильную боль.
«Я почувствовала, будто у меня внутри лезвия бритвы, — цитирует Берри
Но все-таки Холли и ее возлюбленный, певец и автор песен Ван Хант, сдали анализ на герпес. Тесты показали отрицательный результат.
Так Холли узнала, что сильная сухость в интимных местах, которую врач принял за герпес, на самом деле один из симптомов перименопаузы — переходного периода, который наступает перед началом менопаузы.
«Мой неграмотный врач не подготовил меня. Тогда я поняла, что должна рассказывать о менопаузе другим женщинам», — говорит актриса.
Холли призналась: она вообще не думала, что ее настигнет климакс. Уж слишком молодой она себя ощущала и верила, что менопаузы можно избежать, если следить за здоровьем.
«Мое эго говорило мне, что я пропущу перименопаузу, что я в полной безопасности, что я здорова. Мне же удалось отказаться от инсулина и контролировать свой диабет с 20 лет. И это заставляло меня думать, что с менопаузой я тоже справлюсь. Я была настолько необразованная в этом вопросе!» — сказала Берри.
Поэтому новость о наступающем климаксе стала для актрисы настоящим шоком.
«Самая важная вещь в сексуальности женщины — это принять то положение, в котором вы находитесь. Говорю это потому, что у меня как раз середина менопаузы, — признавалась Холли в интервью для
И я бросаю вызов всему, что, как мне казалось, я знала о менопаузе. Что-то вроде: «Твоя жизнь окончена», «В обществе больше нет места для тебя», «Тебе пора в отставку».
Я бросаю вызов всем этим стереотипам о том, что нужно выглядеть определенным образом или чувствовать себя определенным образом. Мне исполнилось 56, и я сейчас в лучшей форме. Я твердо уверена в своей женственности».
Перименопауза начинается за несколько лет до наступления климакса. Яичники вырабатывают все меньше эстрогена и других гормонов. Этот переходный период продолжается в среднем 8-10 лет, пока яичники окончательно не выработают свой ресурс — овариальный резерв.
Симптомы перименопаузы:
к лицу приливают волны жара, учащается сердцебиение, усиливается потоотделение;
болезненность груди;
предменструальный синдром проходит тяжелее;
снижается половое влечение;
постоянная усталость;
нерегулярные месячные;
проблемы с памятью и концентрацией;
боли в мышцах;
сухость влагалища, дискомфорт во время секса;
подтекание мочи при кашле или чихании, учащенное мочеиспускание;
перепады настроения;
проблемы со сном.