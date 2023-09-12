Врач Кашух объяснила, почему иглоукалывание и остеопатия не помогут похудеть

Многим людям в похудении мешает природная лень: очень не хочется потеть в спортзале, расширять объем повседневной активности и отказываться от привычных булочек, сытных обедов и фастфуда.
Поэтому методики, которые обещают похудение без особых усилий, без изменения привычного ритма жизни и питания, вызывают такой живой интерес. И этим активно пользуются маркетологи.
Вместе с врачом Екатериной Кашух мы разобрались, стоит ли верить альтернативным способам похудеть, которые обещают эффект без надоевшего «меньше есть и больше двигаться».
Врач-эксперт лаборатории «Гемотест», к.м.н.
Иглоукалывание
«Акупунктура, или иглоукалывание, — традиционная восточная методика, которую используют для лечения многих заболеваний и патологических состояний, — объяснила „Доктору Питеру“ врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух. — В ее основе — восстановление баланса энергий в организме, который достигается с помощью введения игл в особые точки на теле. Иглоукалывание рекомендуют для нормализации гормонального фона, улучшения кровообращения, снятия воспаления и боли».
Для снижения веса иглы ставят в так называемые точки контроля аппетита и ускорения обмена веществ. За счет этого, как утверждается, удается разогнать метаболизм и остановить переедание.
«Изначально иглорефлексотерапия использовалась для снятия боли и в некоторых других лечебных целях, однако достоверных данных о ее эффективности ученые так и не получили, — продолжает эксперт. — Скорее всего, она работает за счет эффекта плацебо, который и помогает избавиться от боли или, например, зарядиться мотивацией на похудение. При этом диетологи и нутрициологи вряд ли будут рекомендовать этот метод для контроля веса как раз из-за недостаточных данных о его эффективности и безопасности».
Остеопатия для стройности
«Остеопатия — разновидность альтернативной медицины, ориентированная на самоисцеление организма, — говорит Екатерина Кашух. — Она предполагает, что в норме тело восстанавливается само, но иногда в организме происходят сбои, из-за которых этот механизм нарушается. Остеопат не лечит конкретную болезнь или травму, он возвращает равновесие и подталкивает организм к самовосстановлению. Делает он это, воздействуя на мышцы, кости и суставы».
С точки зрения остеопатии дисбаланс энергии в теле влияет на все процессы в организме, в том числе на обмен веществ, пищеварение и даже аппетит.
«Во время сеанса остеопат может воздействовать на определенные области тела и улучшить пищеварение, а также усмирить желание есть. Звучит отлично, но на деле остеопатия, как и акупунктура, не имеет доказанной эффективности в отношении снижения веса», — предупреждает Екатерина Кашух.
Психотерапия как способ перестать переедать
«Психотерапия — это метод лечения, который помогает людям решать эмоциональные, психологические и поведенческие проблемы, — рассказывает эксперт. — Во время сеансов психотерапевт с помощью бесед помогает человеку разобраться в таких сложностях. Иногда лечение усиливают лекарствами, например антидепрессантами».
Психотерапевты — это профессионалы с высшим медицинским образованием. В зависимости от потребностей и проблем пациента они могут использовать разные подходы и методы.
«Наиболее исследованное и эффективное направление психотерапии для снижения веса — когнитивно-поведенческая терапия, которая помогает выявить индивидуальные негативные установки, стереотипы, мысли и убеждения, чтобы заменить их на здоровые и позитивные, — продолжает доктор. — На таких сеансах человек может понять причину эмоционального переедания и выработать здоровые стратегии управления эмоциями, не прибегая к еде».
Такое лечение помогает убрать психологические барьеры в похудении, но для контроля веса человеку все равно придется изменить рацион и добавить физическую активность. Такая комбинированная терапия дает действительно устойчивые и долгосрочные результаты, говорит врач.