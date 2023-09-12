Врач Кашух объяснила, почему иглоукалывание и остеопатия не помогут похудеть

«Изначально иглорефлексотерапия использовалась для снятия боли и в некоторых других лечебных целях, однако достоверных данных о ее эффективности ученые так и не получили, — продолжает эксперт. — Скорее всего, она работает за счет эффекта плацебо , который и помогает избавиться от боли или, например, зарядиться мотивацией на похудение. При этом диетологи и нутрициологи вряд ли будут рекомендовать этот метод для контроля веса как раз из-за недостаточных данных о его эффективности и безопасности».