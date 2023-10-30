Врач Кашух назвала 3 причины, почему осенью обостряются язва и гастрит

«Обязательно обратитесь за консультацией к специалисту, если такие симптомы есть у вас. Врач проведет диагностику, назначит анализы крови, мочи, кала. Могут также потребоваться инструментальные обследования — например, УЗИ органов брюшной полости, гастроскопия. При этом самостоятельно проходить такие исследования не стоит, потому что у любого из них есть свои противопоказания», — предупреждает Екатерина Кашух.