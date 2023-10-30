Врач Кашух назвала 3 причины, почему осенью обостряются язва и гастрит

Патологий пищеварения очень много — от функциональной диспепсии, которое мы чаще всего называем расстройством желудка, до тяжелых состояний, при которых серьезно повреждаются желудок, кишечник или печень, поджелудочная железа.
Большинство патологий становятся хроническими. Периоды, когда болезнь не беспокоит, чередуются с мучительными обострениями с появлением боли, проблемами со стулом, приступами тошноты и другими неприятными симптомами.
Осень — это период, когда многие люди сталкиваются, например, с обострением язвенной болезни желудка. Но почему это происходит и как можно предотвратить возникновение болезней ЖКТ? Об этом рассказала гастроэнтеролог Екатерина Кашух.
Гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук, эксперт лаборатории «Гемотест»
Похолодало — и заболел желудок. Почему?
«Язвенная болезнь действительно характеризуется сезонностью. Как правило, она обостряется в осенне-весенний период, — объясняет врач. — Есть несколько причин, почему так происходит:
с наступлением холодов люди все чаще употребляют жареное, жирное, острое;
уменьшается физическая активность, потому что большую часть времени человек начинает проводить дома;
осенью сокращается световой день, снижается солнечная активность, начинается новый рабочий и учебный год, все это приводит к снижению настроения и повышению уровня стресса».
«Как следствие, увеличивается частота случаев обострений заболеваний желудочно-кишечного тракта. В группе риска люди с хроническими заболеваниями пищеварительной системы», — объясняет врач.
Обращайте внимание на любые жалобы
Поводом для беспокойства относительно собственного здоровья должны стать любые изменения в состоянии: ухудшение аппетита, плохая переносимость определенных продуктов, проблемы стула и т.д. Особо насторожить должен продолжительный дискомфорт, ноющие ощущения в области живота. Чем раньше принять меры, тем больше шансов не допустить серьезного ухудшения самочувствия.
Тревожные симптомы:
ощущение жжения и переполнения желудка после еды;
потеря аппетита или, наоборот, чрезмерное чувство голода;
регулярная отрыжка;
значительное снижение или набор веса;
вздутие живота, запор, боли при дефекации.
«Обязательно обратитесь за консультацией к специалисту, если такие симптомы есть у вас. Врач проведет диагностику, назначит анализы крови, мочи, кала. Могут также потребоваться инструментальные обследования — например, УЗИ органов брюшной полости, гастроскопия. При этом самостоятельно проходить такие исследования не стоит, потому что у любого из них есть свои противопоказания», — предупреждает Екатерина Кашух.
От лекарств до психотерапии
Гастроэнтеролог, определив точный диагноз и оценив степень тяжести обострения, поможет избавиться от дискомфорта с помощью лекарств и рекомендаций по изменению образа жизни. Однако иногда требуется помощь психолога или психотерапевта.
Для лечения подобных обострений гастроэнтерологи, как правило, назначают препараты, нормализующие моторику пищеварительного тракта, снижающие кислотность желудочного сока, способствующие уменьшению воспаления слизистой оболочки желудка, и лекарства, которые снижают чувствительность рецепторов органов ЖКТ.
Убирайте стресс
Иногда требуется работа с психотерапевтом или даже психиатром. Как правило, в тех случаях, когда обострение заболеваний органов пищеварения связано с хроническим стрессом, тревожным расстройством или депрессией.
Отдельное внимание уделяют питанию.
«Оно должно быть разнообразным и сбалансированным, а из рациона следует исключить продукты и напитки-провокаторы: острые, жирные, кислые блюда, алкоголь, кофе. Кроме того, важно по возможности избегать стрессовых ситуаций и наладить режим сна и отдыха. Это поможет быстро справиться с начавшимся обострением и предупредить рецидивы в будущем», — говорит гастроэнтеролог.