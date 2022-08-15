- С точки зрения диагностики, имеет смысл начать с выполнения электрокардиографии (ЭКГ), электроэнцефалограммы (ЭЭГ), выполнения МРТ головного мозга с ангиографией, а также сдачи анализов крови. Уже отталкиваясь от этих результатов, можно будет начинать выстраивать дальнейший план дообследования и лечения.

Анализируя жалобы пациентки, можно предположить, что эта история в большей степени связана с очаговой активностью в пределах головного мозга по типу эпилептических эпизодов. Такое предположение выстраивается исходя из того, что приступы возникают спонтанно, без привязки к окружающим условиям и протекают примерно по одному и тому же паттерну (сценарию).

Также причины могут крыться и в аномалиях развития сосудов, нарушениях проходимости сосудов, нарушениях кровоснабжения головного мозга, микроэмболии в пределах сосудов головного мозга. Причин может быть множество. Сложно рассуждать, опираясь только на слова и не видя перед собой ни пациента, ни полной клинической картины.

Важно, чтобы весь курс лечения и диагностики проводился строго под контролем невролога на каждом этапе — для определения необходимого объема обследований, коррекции тактики лечения.

Также может быть важна психотерапевтическая диагностика, поэтому считаю целесообразным получить консультацию психиатра, нейропсихолога по результатам МРТ головного мозга и ЭЭГ.