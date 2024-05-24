Везут на скорых: невролог об участившихся случаях обмороков в Петербурге

Чем ближе лето, тем сильнее прогревается воздух, причем именно в конце весны могут быть резкие перепады температур. Большинство людей в целом плохо переносят жару, а если еще в помещении или общественном транспорте душно, то состояние и вовсе резко ухудшается.
У человека может начать болеть голова, появляются тошнота, слабость. Все это может закончиться потерей сознания или обмороком.
«В каких-то промышленных масштабах врачи скорой помощи везут в приемный покой молодых девушек после обморока», — пишет в своем
Обморок (или синкопе, синкопальное состояние) — это эпизод кратковременной потери сознания в связи с недостаточным поступлением кислорода в головной мозг. Чаще всего он связан с воздействием нервной системы на регуляцию сердечного ритма и тонуса сосудов под влиянием какого-либо раздражающего фактора. Яркий тому пример — духота.
Также в обморок можно упасть, если ощутить сильно неприятный запах, переутомиться, долго простоять на ногах.
Почему в зоне риска молодые девушки
Духота сама по себе оказывает сосудорасширяющее действие, что приводит к понижению давления, говорит врач. А поскольку у многих женщин, особенно молодых, давление изначально невысокое, риск обморока у этой группы людей увеличивается.
Поэтому, например, летняя поездка утром в метро может обернуться синкопальным состоянием. В таком случае происходит тот самый вазовагальный «летний» обморок, когда в мозге наступает дефицит кислорода.
«Реже обмороки бывают ортостатическими, возникающие при быстром переходе из горизонтального положения в вертикальное. Классика жанра — резко встать с кровати, уронить давление и упасть обратно», — говорит Никита Купцов.
Еще бывают обмороки психогенные, которые происходят на фоне панических атак или истерии. Но они встречаются гораздо реже.
Кстати
Человек может потерять сознание из-за уже имеющейся болезни. Например, обморок может случиться, если у вас аритмия, гипогликемия — снижение уровня глюкозы в крови, есть в анамнезе эпилепсия, инфаркт или инсульт.
Как помочь человеку, который упал в обморок
Обычно потеря сознания происходит очень быстро: пострадавший внезапно бледнеет, закрывает глаза и скатывается вниз по стенке либо резко падает вниз.
В любом случае — не паникуйте! Вот правильный порядок действий:
Вызовите скорую помощь.
Обеспечьте человеку приток свежего воздуха.
Расстегните воротник, верхние пуговицы на рубашке, снимите галстук — ему ничто не должно мешать дышать.
Приподнимите пострадавшему ноги. Например, под них можно положить какой-либо предмет.
Как правило, через 1-2 минуты человек приходит в себя.
«Профилактика вазовагального обморока, который происходит как раз из-за жары, проста. Нужно избегать духоты, пить чистую воду, носить легкую одежду и не пропускать завтрак», — говорит Никита Купцов.
План обследования после обморока составляет терапевт, кардиолог, эндокринолог или невролог. Обычно у человека проверяют артериальное давление, уровень сахара в крови, ТТГ (для оценки работы щитовидной железы) и общий анализ крови. Также пациента могут отправить на электрокардиографию (ЭКГ) или электроэнцефалографию (ЭЭГ).