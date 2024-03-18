Вопрос врачу: «Стало плохо на работе. Можно ли упасть в обморок от усталости?»

Недавно мне стало плохо на работе, был обморок, правда, совсем короткий. Вроде бы я здорова, жалоб нет. Возможно ли упасть в обморок от переутомления, сильной усталости или физической перегрузки?
Мария, 45 лет
Невролог СМ-Клиники в Санкт-Петербурге
«Обмороком называют защитную рефлекторную реакцию со стороны организма на те раздражители, которые могут быть слишком травмирующими, шокирующими или болезненными. По сути, это временное отключение от мира, чтобы мозг мог собраться с силами и „переварить“ поступившую информацию», — объясняет врач-невролог.
С точки зрения физиологии обморок провоцируется резким сужением сосудов, из-за чего ограничивается поступление крови к мозгу, что приводит к отключению сознания на секунды или минуты.
Некоторые люди могут падать в обмороки только в определенных ситуациях. Это ситуации сильного страха, болезненной процедуры или вид крови. Но иногда причины могут быть и более тривиальными, в том числе и когда мы просто переутомляемся до опасного предела.
«Стресс и хроническая усталость относятся к достаточно частым причинам обморока, — объясняет врач. — Потеря сознания при этом возникает из-за рефлекторного или непроизвольного снижения тонуса сосудов. Это опять-таки приводит к снижению артериального давления. Помимо слабости в мышцах человек сталкивается со звоном в ушах и темнотой перед глазами».
Когда усталость — повод бить тревогу
Жалобы на повышенную утомляемость и сильное чувство усталости от пациентов врачи слышат довольно часто, причем не только неврологи, но и специалисты самых разных профилей. Особое беспокойство у людей вызывает тот факт, что эти ощущения не проходят после отдыха и никак не связаны с высокой физической нагрузкой.
«Такой тип усталости является ярким проявлением астенического синдрома, или астении. С греческого asthenos переводится как „без силы“. И эта формулировка как нельзя лучше описывает ту патологическую утомляемость, от которой страдает человек, — продолжает врач. — Астенический синдром — явление весьма распространенное. Однако однозначного определения наука ему пока не дала, как и четкой классификации. Основная проблема здесь в том, что астения включает в себя большое количество симптомов, которые к тому же часто субъективны».
Основные признаки астении
Астения развивается на фоне истощения ресурсов нервной системы. Например, из-за сильных переживаний, стрессовых ситуаций, соматических заболеваний, переизбытка физической и даже социальной активности. Все эти факторы крайне негативно влияют на иммунитет человека и запускают в организме цепочку определенных биохимических реакций.
У человека падает уровень нейромедиаторов, которые отвечают за настроение и жизненный тонус. Например, серотонина, дофамина или норадреналина. Не менее губительным для организма становятся нарушения сна. В результате человек теряет возможность нормально восстановиться и пополнить запасы энергии. Есть такие особенности астении:
длительность состояния — чувство усталости сохраняется от одного до нескольких месяцев;
разнообразная клиническая картина — головная боль, боль в мышцах, головокружения, проблемы с пищеварением, нарушения сна, перепады настроения, трудности с концентрацией.
Обморок тоже может быть проявлением астении.