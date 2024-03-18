Вопрос врачу: «Стало плохо на работе. Можно ли упасть в обморок от усталости?»

«Такой тип усталости является ярким проявлением астенического синдрома, или астении. С греческого asthenos переводится как „без силы“. И эта формулировка как нельзя лучше описывает ту патологическую утомляемость, от которой страдает человек, — продолжает врач. — Астенический синдром — явление весьма распространенное. Однако однозначного определения наука ему пока не дала, как и четкой классификации. Основная проблема здесь в том, что астения включает в себя большое количество симптомов, которые к тому же часто субъективны».