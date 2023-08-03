В СПбГПМУ выяснили, что за загадочной болезнью страдает девочка, которую годами лечили от артрита

Также генетический анализ подтвердил у девочки аутовоспалительное заболевание — периодическую болезнь (ее также называют средиземноморской семейной лихорадкой). Это редкая, генетически обусловленная патология, при которой у пациентов регулярно наблюдаются эпизоды повышения температуры, интенсивных болей в животе, грудной клетке и суставах. Болезнь имеет четкую этническую предрасположенность и преимущественно встречается у представителей народностей, предки которых жили в странах на территории Средиземноморского бассейна.