В Сочи хирурги забыли скальпель в кишечнике женщины, которая болеет раком

От забывчивости врачей пострадала жительница Екатеринбурга. По предварительной информации, она прилетела в Сочи, чтобы хирурги сделали ей операцию на кишечнике. Само вмешательство прошло успешно, опухоль из органа удалили, но вскоре появились непонятные боли.
Когда женщина вернулась в Екатеринбург, чтобы пройти курс химиотерапии, местные врачи обнаружили у нее в кишечнике скальпель. С забытым инструментом она проходила несколько месяцев.
Екатеринбурженка снова обратилась к хирургам из Сочи. В ответ на жалобу врачи предложили ей просто извлечь скальпель из кишечника, но женщина не была с этим согласна. Она написала жалобу в правоохранительные органы.
Инцидентом заинтересовался Следственный комитет. Эксперты уже начали заниматься этим делом.
«Накануне в средствах массовой информации были опубликованы сведения о том, что при проведении операции в одной из сочинских больниц в теле пациентки врачами был оставлен хирургический инструмент. Также в публикации отмечалось, что, по мнению женщины, врачами лечебного учреждения у нее несвоевременно было диагностировано тяжелое заболевание. Следственным отделом по Центральному району города Сочи была незамедлительно организована доследственная проверка», —
Забытые салфетка и простыня
В Челябинске пациентка Центра онкологии отсудила у врачей 400 тысяч рублей. Во время операции в 2007 году в ее легком забыли марлевую салфетку. Достали ее только десять лет спустя. За «моральную травму» женщина просила полтора миллиона рублей, но суд решил, что эта сумма слишком высока. Подробнее — ЗДЕСЬ.
Еще больше не повезло роженице из Петербурга. Женщина родила ребенка, но живот почему-то остался на месте. Через 25 дней медики вытащили забытую коллегами… простыню.
В СМИ периодически появляются новости о том, что врачи извлекают из пациентов забытые во время операции предметы. В Сети же постоянно всплывают истории, как человек прожил много лет с каким-либо инородным телом. Иголки, пули и салфетки могут «прижиться» как в туловище, так и в мозге. Более того, человек может даже и не догадываться о том, что внутри него есть инородное тело. Почему они не болят и как с ними живут, рассказывает нейрохирург.