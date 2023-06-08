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В Сочи хирурги забыли скальпель в кишечнике женщины, которая болеет раком

С забытым инструментом пострадавшая проходила несколько месяцев. Следственный комитет заинтересовался этим громким делом, эксперты уже начали проверку.

8 июня 20233
В Сочи хирурги забыли скальпель в кишечнике женщины, которая болеет раком
Источник:
iStockphoto

От забывчивости врачей пострадала жительница Екатеринбурга. По предварительной информации, она прилетела в Сочи, чтобы хирурги сделали ей операцию на кишечнике. Само вмешательство прошло успешно, опухоль из органа удалили, но вскоре появились непонятные боли.

Когда женщина вернулась в Екатеринбург, чтобы пройти курс химиотерапии, местные врачи обнаружили у нее в кишечнике скальпель. С забытым инструментом она проходила несколько месяцев.

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Екатеринбурженка снова обратилась к хирургам из Сочи. В ответ на жалобу врачи предложили ей просто извлечь скальпель из кишечника, но женщина не была с этим согласна. Она написала жалобу в правоохранительные органы.

Инцидентом заинтересовался Следственный комитет. Эксперты уже начали заниматься этим делом.

«Накануне в средствах массовой информации были опубликованы сведения о том, что при проведении операции в одной из сочинских больниц в теле пациентки врачами был оставлен хирургический инструмент. Также в публикации отмечалось, что, по мнению женщины, врачами лечебного учреждения у нее несвоевременно было диагностировано тяжелое заболевание. Следственным отделом по Центральному району города Сочи была незамедлительно организована доследственная проверка», — говорится на официальном сайте ведомства.

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Забытые салфетка и простыня

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Еще больше не повезло роженице из Петербурга. Женщина родила ребенка, но живот почему-то остался на месте. Через 25 дней медики вытащили забытую коллегами… простыню.

В СМИ периодически появляются новости о том, что врачи извлекают из пациентов забытые во время операции предметы. В Сети же постоянно всплывают истории, как человек прожил много лет с каким-либо инородным телом. Иголки, пули и салфетки могут «прижиться» как в туловище, так и в мозге. Более того, человек может даже и не догадываться о том, что внутри него есть инородное тело. Почему они не болят и как с ними живут, рассказывает нейрохирург.

Автор текста:Софья Хромова
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