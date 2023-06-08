В Сочи хирурги забыли скальпель в кишечнике женщины, которая болеет раком

В СМИ периодически появляются новости о том, что врачи извлекают из пациентов забытые во время операции предметы. В Сети же постоянно всплывают истории, как человек прожил много лет с каким-либо инородным телом. Иголки, пули и салфетки могут «прижиться» как в туловище, так и в мозге. Более того, человек может даже и не догадываться о том, что внутри него есть инородное тело. Почему они не болят и как с ними живут, рассказывает нейрохирург.