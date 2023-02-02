В руки профессионалов: какие вопросы со здоровьем может решить остеопат

Недоверчивое и несерьезное отношение к остеопатии у врачей других специальностей и у пациентов — следствие длительной неурегулированности этого вида деятельности и отсутствия четкого контроля на первых порах. О том, что такое остеопатия и чему должен научиться врач, прежде чем работать в этой сфере, рассказали эксперты на круглом столе «Доктора Питера».
Они работают руками
Эксперты говорят: до сих пор остеопатию и мануальную терапию нередко путают либо считают вообще одним и тем же, и самих врачей об этом часто спрашивают пациенты.
— Ключевое отличие в том, что остеопат рассматривает организм как единое целое и в первую очередь ищет первопричину заболевания, но также работает и со следствием. А мануальный терапевт работает локально, — пояснила
Она отметила, что работа остеопата также может включать и техники, которые использует мануальный терапевт, но ими не ограничивается.
врач-невролог и остеопат, директор и главный врач клиники «Терапия добра»Карточка эксперта
— Я обычно говорю, что основных отличий три, — продолжил
— Массажист — по закону специалист со средним медицинским образованием, — пояснила она. — К сожалению, есть разные разновидности массажа: некоторые сейчас делают люди и вовсе без медицинского образования, что крайне небезопасно для пациента. Хотя переподготовка у мануальных терапевтов длится полгода, но это все-таки врачи. Специализация по остеопатии длится 3-4 года. Это освоение порядка 4000 техник и совершенно другой подход, позволяющий диагностировать и работать не только с опорно-двигательным аппаратом — мышцами, суставами и костями, но и с любыми структурами организма. Это действительно сложное образование, и так долго, как у остеопатов, специализация длится разве что в немногих хирургических специальностях.https://longreads.doctorpiter.ru/company_dr_simkina_simkin
Сложный путь специалиста
Федеральный образовательный стандарт по остеопатии принят относительно недавно. Как уточнила Кристина Цоллер, сначала по нему возможно было учиться людям с высшим медицинским образованием, причем с первичной специализацией «лечебное дело» и «педиатрия». Потом в этот список добавилась стоматология. С 2018 года началось лицензирование клиник по остеопатии — и она стала строго врачебной специальностью. В 2022 году появилась возможность освоить ее людям со средним медицинским или без него в рамках специалитета в СЗГМУ им. Мечникова, предполагающего пять лет очного обучения.
— Почему так долго? Почему не может быть одинакового количества часов для врача и человека со средним образованием? — продолжила она. — Во-первых, это стандарт подготовки остеопатов во всем мире. И в этом есть логика: врачи первые 6 лет изучают все медицинские специальности, вырабатывают навыки клинического мышления и дифференциальной диагностики. Ведь боли в позвоночнике могут реально ими быть, а могут быть «отраженными», проявлением других заболеваний. И у остеопата должен быть целый арсенал знаний, чтобы различать эти состояния.
руководитель «Школы остеопатии на Неве», доцент кафедры медико-социальной помощи СПБИУВЭККарточка эксперта
Сегодня остеопат — это врачебная специальность, подлежащая лицензированию. Она молодая, и ее путь становления в России был довольно сложным.
— Сначала не было госрегулирования, и преподавание было только частным, — продолжила Кристина Цоллер, — так что в образовании творился хаос: были и курсы, и шарлатаны, людей учили в разных объемах — как угодно. Уважаемые старейшие остеопатические школы сейчас перешли под госрегулирование. А курсы постепенно уходят в тень, так как для клиник образование на них уже не имеет ценности. Руководитель клиники по закону не имеет права взять специалиста без диплома. Если он уважающий себя человек, действительно старается помогать пациентам и ведет бизнес честно, то так и будет.
— В нашей клинике при приеме на работу врачей-остеопатов обращаем внимание, чтобы это были специалисты с высшим медицинским образованием. Также у них должно быть полноценное остеопатическое длительностью 3,5 года — с соответствующими сертификатами, — говорит Анна Брылякова. — Дальше идет общение с самим специалистом (с какими дисфункциями он работает, какие техники применяет). Определяем уровень его клинического мышления, способность понять причинно-следственные связи. Проверяем его на практике, обращаем внимание на отзывы пациентов, пока на 100% не будем в нем уверены. Подобрать персонал очень тяжело — в том числе и из-за человеческого фактора. Важно, чтобы первичной целью было здоровье пациента, а не материальная выгода. У нас многопрофильная клиника восстановительной медицины с комплексным подходом, но из всего спектра специалистов сложнее всего было подобрать именно остеопатов.
— Все наши десять остеопатов — это профессионалы с высшим образованием, — говорит Дмитрий Симкин. — После высшего медицинского все они получили остеопатическую специализацию, у всех есть сертификат врача-остеопата, и все соответствуют образовательным требованиям для работы врачом. Отмечу еще важность проверки навыков диагностики и лечения при отборе сотрудников. На первом этапе отбора я смотрю, как кандидат может почувствовать руками, где находится проблема, и как он может найденную проблему решить, а не только поговорить о ней. Дальше наши новички стажируются, мы вместе работаем на приеме, а после ассистирования какое-то время я проверяю результаты работы.
Имидж — всё
Однозначного отношения к остеопатии даже в медицинской среде пока еще не сформировалось. По словам Дмитрия Симкина, это связано с тем, что на рынке все еще работают нелицензированные сомнительные специалисты, принимающие на дому, а не в медучреждениях, без соответствующего образования, часто вообще не медики… И как ни странно, готовые рискнуть своим здоровьем люди находятся и идут к ним. А потом, не почувствовав эффекта — или, еще хуже, получив осложнения, — они переносят негативный опыт на остеопатию в целом. Важно не обращаться к шарлатанам — именно эти люди дискредитируют специальность и в итоге создают ее негативный образ.
— Что касается пациентов, то не все понимают, как так: болит шея, а мы лечим ногу — или наоборот, — объясняет Дмитрий Симкин. — Теперь уже все больше людей знают, что к остеопату можно обратиться с разными жалобами — и с болью в грудной клетке, и с нарушением осанки взрослых и детей, и с головными болями, головокружениями и нарушениями со стороны внутренних органов. Для большего понимания я привожу обычно такой пример: у вас спустило колесо, и вам поставили вместо него «докатку», чтобы доехать до шиномонтажа. А вы продолжали на нем ездить — и в итоге дверь в машине перекосило. А в автосервисе один мастер начинает регулировать петли в двери, а другой видит проблему в колесе и предлагает поменять его. Так вот, второй мастер — это остеопат.
Любой пациент в случае сомнений может попросить лицензию по остеопатии у клиники, а у врача — сертификат, дающий ему право работать по специальности. И все эти документы должны быть доступны на сайте клиники. Что касается коллег, то, по словам Дмитрия Симкина, некоторые врачи других специальностей пока еще относятся к остеопатии консервативно и не готовы направлять пациентов к ее представителям. Но есть и прогрессивные, думающие врачи, которые рекомендуют именно этот подход.
Одними из таких прогрессивных врачей оказались работники сферы стоматологии — по словам Анны Брыляковой, именно они чаще всего из смежных специалистов направляют пациентов в остеопатию.
— Как правило, речь идет об ортодонтической коррекции, когда проблема в височно-нижнечелюстном суставе, — уточнила она, — но также к нам приходят пациенты от неврологов, педиатров. Акушеры-гинекологи отправляют на коррекцию и мам, и новорожденных. Стоматология активно развивается, в этой сфере довольно много инноваций и непрерывного развития методик и технологий.
По словам Анны Брыляковой, врачи сталкиваются с проблемой: людям просто непонятно, что с ними делают. Зачастую остеопаты не объясняют пациентам свои действия. Пациент пришел с болью в одном месте, а врач работает с другим — это порождает непонимание и некий барьер между ними. По словам эксперта, куда проще объяснить, в чем состоит первопричина, следствие, процесс возникновения проблемы, симптома, с которыми приходит человек, а также чтo специалист будет делать, как работать, какая дальнейшая стратегия. Практика показала, что информированные пациенты в дальнейшем возвращаются и работают уже на профилактику.
Кристина Цоллер выделила несколько причин неоднозначного отношения: во-первых, остеопатия появилась как медицинская специальность, но до сих пор нет такой научной специальности. Хоть все выпускники остеопатических школ все эти 20 с лишним лет защищали дипломные работы и диссертации, эти труды не проходили как «остеопатия», а шли в категориях «восстановительная медицина» либо «мануальная терапия». То есть в отрасли попросту мало пока научных работ. Вторая проблема — в недостатке информированности: остеопатия, возможно, мало о себе заявляет, и это тоже надо исправлять.
— Специальность молодая, и ее представителей численно меньше в сравнении с врачами других направлений, — продолжила эксперт. — Только-только появилось регулирование в профессии и ее официальное преподавание. А если попасть к плохо обученным или даже необученным людям, это формирует негативное впечатление. К сожалению, прикинуться остеопатом проще, чем притвориться, например, хирургом. Чего только пациенты не рассказывают после общения с такими «специалистами». Хороший доктор ориентирован на пациента: если он направил к остеопату, а после видит эффект от его работы — конечно, это тоже формирует положительное впечатление.
Способов много, суть — одна
В целом остеопатия включает много техник и направлений. Но, по словам Дмитрия Симкина, как нельзя изъясняться, используя только одну часть речи, так и квалифицированный остеопат не работает с одной, а использует все методики.
— Нет только висцеральной или краниосакральной остеопатии, это просто некоторые техники из арсенала специалиста, — уточнил он. — Остеопатия всеобъемлюща: работает и с различными тканями, и с органами, и с опорно-двигательным аппаратом. Разные лицензированные школы в той или иной степени учат одному и тому же. Главное — чтобы специалист поставил правильный диагноз и чтобы решил проблему воздействием — все равно с помощью каких методик. Его медицинский кругозор также важен, чтобы исключить проблемы неостеопатического характера.
Анна Брылякова согласилась, что все школы учат примерно по одной программе. Профессионализм врача-остеопата выражается во владении множеством техник и возможностью подобрать индивидуально каждому то, что нужно в данный момент.
— В постдипломном образовании, которое проходят после основного, есть также множество направлений — жидкостная техника, биодинамика. После вуза каждый остеопат выбирает свое направление, но при этом каждый должен быть относительно универсальным, — добавила она. — Ему необходимо владеть, в первую очередь, базовыми техниками, выявить причину проблемы и понимать, каким способом ее лучше устранить. Разными методами, но главное — сделать так, чтобы человек ушел без дисфункции и боли, с которыми обратился.
Кристина Цоллер уточнила, что школы — подразделения государственных вузов — реализуют программу, соответствующую российскому государственному образовательному стандарту и международному стандарту по остеопатии. Это всесторонняя подготовка, поэтому среди остеопатов, как правило, нет градации, например, на специалистов по работе с беременными или ортодонтических. Однако у большинства врачей есть базовая специальность, позволяющая более глубоко разбираться в отдельных сферах. К примеру, педиатр, прошедший переподготовку по остеопатии, обычно даст более широкие рекомендации и лучше ладит с детьми. А остеопат с базовой специальностью «неврология» может более подробно обследовать пациента с головными болями, тоньше понимает механизмы их развития — и его остеопатическое видение проблемы может оказаться более точным, а лечение эффективным. Хотя это не является правилом. Часто специалисту становится интересна определенная сфера, и он посещает множество дополнительных семинаров, мастер-классов, чтобы быть эффективным в ней.
Шаги в верном направлении
Как и другие направления медицины, остеопатия продолжает совершенствоваться и привлекать новых пациентов.
— Остеопатия как наука сейчас активно развивается, всё больше информации появляется в СМИ, это благоприятно влияет на осведомлённость людей, — говорит Анна Брылякова. — Все больше пациентов получают помощь врача-остеопата и рекомендуют другим. Хочется, чтобы как можно больше людей, в том числе наших коллег — врачей всех направлений, знали, кто такой остеопат, с какими дисфункциями он работает и как. Ведь мы действительно многим можем помочь. Но и у нас возможности ограничены, как и у других: врач-остеопат устраняет функциональные нарушения всего организма — в отличие от органических нарушений (где повреждена сама структура).
— Мне кажется, сейчас важно проводить научные исследования по остеопатии и публиковать их в научных журналах, — подытожила Кристина Цоллер, — а также использовать медийное пространство, чтобы пациенты и врачи узнавали о профессии из компетентных источников. От практикующих профессионалов будет зависеть многое, так как их результаты скажут сами за себя. Остеопатия сегодня актуальна как никогда: мы живем при большой нагрузке, в том числе и психической, и все системы организма должны быть в оптимальном состоянии, чтобы эти нагрузки выдерживать. Мягкая безмедикаментозная поддержка будет очень кстати.
— Хотелось бы, чтобы пациенты не воспринимали врача-остеопата как спасителя, к которому обращаются, если уже все средства испробованы, — добавил Дмитрий Симкин. — У нас тоже есть пределы возможностей. Как раз в начальной стадии заболевания наша работа наиболее эффективна. К нам должны приходить не потому, что «так болит, что не могу», а планово, «чтобы не заболело». Это как с машиной: лучше приезжайте вовремя на ТО, чтобы не попасть на экстренный капремонт.