В руки профессионалов: какие вопросы со здоровьем может решить остеопат

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Однозначного отношения к остеопатии даже в медицинской среде пока еще не сформировалось. По словам Дмитрия Симкина, это связано с тем, что на рынке все еще работают нелицензированные сомнительные специалисты, принимающие на дому, а не в медучреждениях, без соответствующего образования, часто вообще не медики… И как ни странно, готовые рискнуть своим здоровьем люди находятся и идут к ним. А потом, не почувствовав эффекта — или, еще хуже, получив осложнения, — они переносят негативный опыт на остеопатию в целом. Важно не обращаться к шарлатанам — именно эти люди дискредитируют специальность и в итоге создают ее негативный образ.

— Что касается пациентов, то не все понимают, как так: болит шея, а мы лечим ногу — или наоборот, — объясняет Дмитрий Симкин. — Теперь уже все больше людей знают, что к остеопату можно обратиться с разными жалобами — и с болью в грудной клетке, и с нарушением осанки взрослых и детей, и с головными болями, головокружениями и нарушениями со стороны внутренних органов. Для большего понимания я привожу обычно такой пример: у вас спустило колесо, и вам поставили вместо него «докатку», чтобы доехать до шиномонтажа. А вы продолжали на нем ездить — и в итоге дверь в машине перекосило. А в автосервисе один мастер начинает регулировать петли в двери, а другой видит проблему в колесе и предлагает поменять его. Так вот, второй мастер — это остеопат.

Любой пациент в случае сомнений может попросить лицензию по остеопатии у клиники, а у врача — сертификат, дающий ему право работать по специальности. И все эти документы должны быть доступны на сайте клиники. Что касается коллег, то, по словам Дмитрия Симкина, некоторые врачи других специальностей пока еще относятся к остеопатии консервативно и не готовы направлять пациентов к ее представителям. Но есть и прогрессивные, думающие врачи, которые рекомендуют именно этот подход.

Одними из таких прогрессивных врачей оказались работники сферы стоматологии — по словам Анны Брыляковой, именно они чаще всего из смежных специалистов направляют пациентов в остеопатию.

— Как правило, речь идет об ортодонтической коррекции, когда проблема в височно-нижнечелюстном суставе, — уточнила она, — но также к нам приходят пациенты от неврологов, педиатров. Акушеры-гинекологи отправляют на коррекцию и мам, и новорожденных. Стоматология активно развивается, в этой сфере довольно много инноваций и непрерывного развития методик и технологий.

По словам Анны Брыляковой, врачи сталкиваются с проблемой: людям просто непонятно, что с ними делают. Зачастую остеопаты не объясняют пациентам свои действия. Пациент пришел с болью в одном месте, а врач работает с другим — это порождает непонимание и некий барьер между ними. По словам эксперта, куда проще объяснить, в чем состоит первопричина, следствие, процесс возникновения проблемы, симптома, с которыми приходит человек, а также чтo специалист будет делать, как работать, какая дальнейшая стратегия. Практика показала, что информированные пациенты в дальнейшем возвращаются и работают уже на профилактику.

Кристина Цоллер выделила несколько причин неоднозначного отношения: во-первых, остеопатия появилась как медицинская специальность, но до сих пор нет такой научной специальности. Хоть все выпускники остеопатических школ все эти 20 с лишним лет защищали дипломные работы и диссертации, эти труды не проходили как «остеопатия», а шли в категориях «восстановительная медицина» либо «мануальная терапия». То есть в отрасли попросту мало пока научных работ. Вторая проблема — в недостатке информированности: остеопатия, возможно, мало о себе заявляет, и это тоже надо исправлять.

— Специальность молодая, и ее представителей численно меньше в сравнении с врачами других направлений, — продолжила эксперт. — Только-только появилось регулирование в профессии и ее официальное преподавание. А если попасть к плохо обученным или даже необученным людям, это формирует негативное впечатление. К сожалению, прикинуться остеопатом проще, чем притвориться, например, хирургом. Чего только пациенты не рассказывают после общения с такими «специалистами». Хороший доктор ориентирован на пациента: если он направил к остеопату, а после видит эффект от его работы — конечно, это тоже формирует положительное впечатление.