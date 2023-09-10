В Петербурге больше 170 человек отравились едой Greenbox: правила первой помощи

В Петербурге произошло массовое отравление: больше 170 человек, включая детей, стали жертвами некачественной готовой еды. Они заказали в «Самокате» шпинатную вафлю с яйцом, ветчиной и голландским соусом. Именно она, по предварительным данным, виновата в том, что людям стало плохо,
Прокуратура Невского района Петербурга заинтересовалась отравлением едой производства АО «Грин Бокс». Расследованием занимается и Роспотребнадзор. СК возбудил уголовное дело по статье 238 УК — «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей».
Пострадавшие с острой кишечной инфекцией оказались в больницах. Сейчас их здоровьем занимаются врачи.
Само отравление — это крайне неприятно и даже опасно для здоровья, если вовремя не принять меры. Что делать, если вам или вашему близкому стало плохо? Разбираемся с врачом.
Заведующий отделом клинической токсикологии НИИ скорой помощи им. Джанелидзе, главный внештатный специалист-токсиколог Петербурга и СЗФО, д.м.н.
Все пищевые отравления можно условно разделить на две основные группы:
собственно пищевые отравления;
пищевые токсикоинфекции.
При пищевом отравлении в организм вместе с едой попадают ядовитые или токсичные вещества. Типичные примеры — отравление грибами или ягодами, обработанными химикатами продуктами. Пищевое отравление могут вызывать также подпорченные продукты — нельзя недооценивать их опасность. Когда продукт киснет или тухнет, в нем начинают вырабатываться крайне опасные для человека токсины.
Первые признаки пищевого отравления могут проявляться по-разному. Иногда они становятся очевидны уже через 20-30 минут после употребления продукта в пищу, иногда — спустя 5-10 часов. Все зависит от вида токсина, который вызывает отравление. Причем чем больше промежуток времени, который пройдет между употреблением продукта и появлением первых симптомов, тем тяжелее отравление.
Симптомы отравления:
тошнота;
рвота;
диарея;
боли в животе — желудке и кишечнике;
возможно повышение температуры.
Как оказать первую помощь при пищевом отравлении?
Первое, что необходимо сделать при пищевом отравлении, — это вызвать «скорую».
До ее приезда нужно максимально быстро освободить желудок и кишечник от яда:
сделать промывание желудка;
вызвать рвоту;
сделать клизму.
Врачи рекомендуют сразу же дать отравившемуся любой сорбент, который есть под рукой, сгодится и активированный уголь. Диспетчер «скорой» может дать и другие советы, что делать до приезда бригады: обеспечить обильное питье, постараться согреть пострадавшего.
Важно: самолечение — это последнее, чем стоит заниматься при отравлении. Не стоит думать, что все в порядке — подумаешь, диарея, с кем не бывает. Даже прокисший суп может серьезно навредить здоровью, ведь упустить симптомы сильного отравления очень легко.
Врачу нужно подробно объяснить, с употреблением какого продукта вы связываете появившиеся симптомы. Это поможет специалистам быстрее определить способ лечения, а значит, оказать качественную помощь.