В Петербурге больше 170 человек отравились едой Greenbox: правила первой помощи

Первые признаки пищевого отравления могут проявляться по-разному. Иногда они становятся очевидны уже через 20-30 минут после употребления продукта в пищу, иногда — спустя 5-10 часов. Все зависит от вида токсина, который вызывает отравление. Причем чем больше промежуток времени, который пройдет между употреблением продукта и появлением первых симптомов, тем тяжелее отравление.