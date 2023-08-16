В Педиатрическом университете врачи спасли подростка со «взрослой» болезнью

В клинику Педиатрического университета в начале августа госпитализировали 17-летнего юношу. Он страдал от болей в животе: они то приходили, то возвращались вновь. На его родине в Волгограде он уже несколько раз попадал в больницу, и местные врачи поняли, что помочь парню смогут только коллеги из Петербурга.