В Педиатрическом университете врачи спасли подростка со «взрослой» болезнью

В клинику Педиатрического университета в начале августа госпитализировали 17-летнего юношу. Он страдал от болей в животе: они то приходили, то возвращались вновь. На его родине в Волгограде он уже несколько раз попадал в больницу, и местные врачи поняли, что помочь парню смогут только коллеги из Петербурга.
Ранее волгоградские медики выполнили магнитно-резонансную томографию. В результате исследования у молодого человека обнаружили множественные конкременты (камни) в желчном пузыре и просвете желчного протока — холедоха. Когда пострадавший оказался в СПбГПМУ, то врачи еще раз его обследовали. Диагноз подтвердился.
Детский хирург, детский онколог, заведующий хирургическим отделением №3, к.м.н., врач первой категории, ассистент кафедры онкологии, детской онкологии и лучевой терапии СПбГПМУ
«Желчнокаменная болезнь достаточно редкая патология для детского возраста. В нашей клинике в год оперируют 10-15 пациентов с таким диагнозом, а осложненная форма встречается не чаще 1-2 раз в год. Тем не менее в последнее время заболеваемость неуклонно растет, одновременно снижается и средний возраст пострадавших», — говорит Сергей Передреев.
Именно поэтому врачи активно внедряют методы лечения, пришедшие из «взрослой» практики. Нередко, как в этом случае, данные вмешательства не рядовые даже для взрослых пациентов.
Оперировали подростка 9 августа. Хирурги удалили конкремент из желчного протока. Сложную операцию, так называемую эндоскопическую папиллосфинктеротомию, провел профессор кафедры общей хирургии с курсом эндоскопии СПбГПМУ Леонид Федотов.
Но на этом лечение не закончилось. Вторым этапом хирургического лечения стало удаление желчного пузыря — лапароскопическая холецистэктомия. Вмешательство через небольшие проколы на животе пациента выполнил заведующий кафедрой хирургии с курсом эндоскопии Рубен Аванесян.
«Желчный пузырь было необходимо удалить, чтобы избежать рецидива заболевания», — пояснил Сергей Передреев.
Сейчас молодой человек чувствует себя хорошо. Он быстро восстанавливается и уже готовится к выписке.
Загадочная болезнь 8-летней девочки
Первые симптомы появились, когда малышке исполнилось три года: ее начали беспокоить боли в колене и животе. Девочка неоднократно проходила обследования, местные врачи тогда поставили диагноз «артрит правого коленного сустава, правого голеностопного сустава и левого локтевого сустава» и назначили лечение. Однако терапия не принесла результата.
В Педиатрическом университете диагностировали редкую патологию, которую называют средиземноморской семейной лихорадкой.