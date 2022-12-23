В Лаборатории солнечной астрономии сообщили о затяжных магнитных бурях  до Нового года

Головные боли, слабость, сердцебиение — вот неполный список возможных последствий влияния на наш организм возмущений на Солнце. Судя по прогнозам ученых-астрономов, последняя неделя уходящего года обещает быть совсем неспокойной. И если у вас есть метеозависимость, то стоит подготовиться заранее.
Астрономы предполагают, что магнитных возмущений стоит ожидать 26, 27, 28, 29 и 31 декабря. Если верить экспертам, то самые тяжелые дни будут в начале недели — с 26 по 28 декабря. Сильно штормить будет трое суток.
Что касается 29 декабря, то в этот день ожидается легкая передышка. Магнитное возмущение все также будет ощущаться, но уже не так интенсивно. 30 декабря — тайм-аут. Астрономы прогнозируют, что магнитосфера будет спокойной.
И, наконец, 31 декабря — снова последствия вспышек на Солнце достигнут Земли. Хорошая новость: по прогнозам, она не должна быть такой интенсивной, как в начале недели.
Что касается новогодних каникул, то они обещают быть спокойными. Исключение — 3 января, в этот день астрономы прогнозируют очередную магнитную бурю. Благо, продлиться она должна не больше суток.
К сожалению, прогнозы на такой длительный промежуток не всегда на 100 процентов точны, ученые делают выводы по текущей обстановке на Солнце. Самыми точными прогнозами считаются те, что дают на ближайший день.
Важно
К вспышкам на Солнце надо готовиться заранее, особенно если вы уже знаете, что ваше самочувствие в эти дни портится. Перед магнитными бурями и во время них очень важно больше отдыхать. Пересмотрите свои планы, откажитесь от активностей и отдайте предпочтение спокойным прогулкам на свежем воздухе. Пейте больше воды, исключите из рациона тяжелую пищу, ешьте овощи и фрукты. Гипертоникам и людям с проблемами сосудов рекомендуют внимательнее следить за уровнем артериального давления, соблюдать рекомендации лечащих врачей.
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