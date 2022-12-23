В Лаборатории солнечной астрономии сообщили о затяжных магнитных бурях  до Нового года

Головные боли, слабость, сердцебиение — вот неполный список возможных последствий влияния на наш организм возмущений на Солнце. Судя по прогнозам ученых-астрономов, последняя неделя уходящего года обещает быть совсем неспокойной. И если у вас есть метеозависимость, то стоит подготовиться заранее.

Астрономы предполагают, что магнитных возмущений стоит ожидать 26, 27, 28, 29 и 31 декабря. Если верить экспертам, то самые тяжелые дни будут в начале недели — с 26 по 28 декабря. Сильно штормить будет трое суток.

Что касается 29 декабря, то в этот день ожидается легкая передышка. Магнитное возмущение все также будет ощущаться, но уже не так интенсивно. 30 декабря — тайм-аут. Астрономы прогнозируют, что магнитосфера будет спокойной.

И, наконец, 31 декабря — снова последствия вспышек на Солнце достигнут Земли. Хорошая новость: по прогнозам, она не должна быть такой интенсивной, как в начале недели.