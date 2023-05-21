В Ижевске врачи спасли подростка, который потерял почти всю кровь

«Больше всего мы переживали, что не получится вывести ребенка из септического процесса, потому что его иммунитет был снижен из-за потери крови. В итоге нам удалось справиться с этим состоянием», — отметил завотделением анестезиологии и реанимации Республиканской детской клинической больницы Михаил Копытов.



Сейчас мальчик уже полностью восстановился, встал на ноги и проходит реабилитацию.