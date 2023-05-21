В Ижевске врачи спасли подростка, который потерял почти всю кровь

В Ижевске 15-летний подросток буквально истек кровью после страшного ДТП. Спасти его смогли врачи Республиканской детской клинической больницы Минздрава Удмуртии.
Мальчик переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, когда его сбила грузовая фура. Тяжелый автомобиль не смог сразу остановиться и переехал подростка. Прибывшие на место ДТП медики доставили ребенка в детскую клиническую больницу Ижевска. У него были диагностированы тяжелая сочетанная травма таза, открытые переломы бедра, повреждения внутренних органов.
За первые часы после случившейся аварии подросток потерял почти весь объем циркулирующей в организме крови. Врачи сделали все возможное, чтобы спасти ребенка. Операция длилась 9 часов.
«Бригаде врачей удалось остановить кровотечение и собрать сломанные кости», — рассказал замглавврача по хирургии Республиканской детской клинической больницы Максим Каменских,
Кровь переливали несколько раз
После тяжелейшей операции мальчик находился в реанимации несколько недель — почти полтора месяца. За это время ему потребовалось еще несколько переливаний крови.
Когда подросток прошел уже четыре этапа хирургического лечения и вроде бы пошел на поправку, его состояние ухудшилось — возникло осложнение. У подростка развилась тяжелая инфекция. Раны загноились из-за попавшей при аварии грязи. Возник риск развития сепсиса.
«Больше всего мы переживали, что не получится вывести ребенка из септического процесса, потому что его иммунитет был снижен из-за потери крови. В итоге нам удалось справиться с этим состоянием», — отметил завотделением анестезиологии и реанимации Республиканской детской клинической больницы Михаил Копытов.
Сейчас мальчик уже полностью восстановился, встал на ноги и проходит реабилитацию.
Сколько человек может потерять крови
Ранее «Доктор Питер» рассказывал, как на Кубани врачи НИИ-ККБ №1 сумели спасти женщину, у которой во время родов в районной больнице открылось непрекращающееся кровотечение. Она потеряла 5 литров крови — это почти весь ее объем в организме.
В организме взрослого мужчины примерно 5-6 литров крови, женщины — 4-5, новорожденного ребенка — 250-300 мл. Также объем крови человека зависит от веса и некоторых природных особенностей организма.
Врач-гематолог, кандидат медицинских наук
«Большие объемы переливают крайне редко, — ранее рассказала „Доктору Питеру“ врач-гематолог Рамиля Голубенко. — В каждой стране на этот счет существуют свои рекомендации и стандарты. Значение имеет и то, какие цели преследует переливание. Если пациенту необходимо восполнить нехватку эритроцитов, то речь идет о 400–800 мл донорской крови. В случае с тромбоцитами используют тромбоцитарную массу из плазмы консервированной крови. Ее рассчитывают в дозах. Обычно пациенту требуется 1–2 дозы».