В Гатчине женщина родила троих сыновей, они появились на свет с разницей в две минуты

Первая тройня в 2023 году появилась на свет тоже в перинатальном центре Гатчины. Девочки родились с разницей в одну минуту. Первая новорожденная весила сразу после появления на свет 2440 г, ее рост был 42 см. Вторая — 2520 г, рост 44 см, третья — 2140 г, она оказалась самой «высокой» среди новорожденных — 45 см. Прочитать подробнее можно ЗДЕСЬ.