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В Гатчине женщина родила троих сыновей, они появились на свет с разницей в две минуты

Для 32-летней Екатерины это первая и очень долгожданная беременность. Вес каждого малыша при рождении был меньше полутора килограммов, и первые дни они провели на ИВЛ.

11 января 20242
В Гатчине женщина родила троих сыновей, они появились на свет с разницей в две минуты
Источник:

ЛОКБ

В Гатчинском перинатальном центре женщина родила тройняшек. Малыши появились на свет на сроке 29 недель с разницей в две минуты. Их принимали три бригады неонатологов.

Роды проходили путем кесарева сечения. У самого старшего малыша, который появился на свет первым, был самый большой вес — 1400 граммов, а рост — 39 см. Его братики были чуть поменьше: они весили 1330 граммов, а рост составил 37 см.

Около месяца малыши находились в отделении реанимации и интенсивной терапии новорожденных и недоношенных детей под постоянным наблюдением врачей. Все трое были подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. Мама и папа могли навещать их в любое время.

В перинатальном центре мама с новорожденными провели два месяца. Когда малыши окрепли, врачи выписали семейство домой, к этому времени каждый мальчик весил по 2,5 кг. Миша, Костя и Артем — так назвали мальчишек.

Двоен и троен ни в семье молодой мамы Екатерины, ни в семье ее супруга Сергея не было, поэтому тройняшки стали сюрпризом.

«Это трихориальная триамниотическая тройня, то есть каждый из плодов имел собственную плаценту и амниотическую полость. Пока сложно сказать, на кого они похожи, но, скорее всего, все трое будут очень разные», — сообщили в перинатальном центре Гатчины.

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Первая тройня в 2023 году появилась на свет тоже в перинатальном центре Гатчины. Девочки родились с разницей в одну минуту. Первая новорожденная весила сразу после появления на свет 2440 г, ее рост был 42 см. Вторая — 2520 г, рост 44 см, третья — 2140 г, она оказалась самой «высокой» среди новорожденных — 45 см. Прочитать подробнее можно ЗДЕСЬ.

Сейчас родившимся в мае сестренкам уже почти 8 месяцев. Их мама Вероника признает: время летит стремительно.

«Я и забыла, какие они маленькие были крохи. Мы уже стоим на четвереньках, учимся ползать и сидеть, у одной девочки уже два зубика вылезли», — написала она в социальных сетях.

По словам молодой мамы, все сестренки очень разные. Так, Аделя — «прям девочка-девочка», любит покапризничать. Еву называют серьезной дамой, которая любит за всеми наблюдать, она очень внимательная. Третью дочку назвали Софией, она самая спокойная, но в то же время веселая хохотушка.

Автор текста:Софья Хромова
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