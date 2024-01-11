В Австралии годовалый малыш едва не погиб из-за маминой прически

«Уж лучше перетерпеть тяжелую стадию и капризы ребенка, но переложить его в свою кроватку. Ведь такое может случиться с каждым. Хорошо, что я вовремя проснулся. Но кому-то может и не повезти. Все это случилось так быстро! Еще немного, и мы бы потеряли ребенка», — говорит папа Исаака.