В Австралии годовалый малыш едва не погиб из-за маминой прически

У совместного сна с ребенком есть свои сторонники и противники. Психологи говорят, что до определенного возраста спать с малышом полезно. Однако существует риск, что уставшая мама во сне может навалиться на ребенка. Такие несчастные случаи бывали.
Но вот что точно не стоит делать, когда укладываешься спать с малышом, так это распускать свои длинные волосы.
Есть такое понятие — «синдром волосяного жгута», когда прядь маминых волос или тонкая нить плотно обматывает палец, ножку или гениталии малыша. Из-за этого кровь перестает поступать, постепенно ткани начинают отмирать, что может грозить ампутацией. Хватит и пары часов, чтобы вокруг плотного кольца волос образовался отек. И чем больше отек, тем сложнее удалить волосяной жгут. В таких случаях без помощи хирурга уже не обойтись.
Однако синдром волосяного жгута страшен не только ампутацией. Малышу Исааку Смиту из Австралии это едва не стоило жизни.
2 января годовалый мальчик спал, как обычно, со своей мамой Мэди Джонс. Около 4 часов утра папа Исаака проснулся от плача ребенка. Сперва отец не придал этому большого значения, но, присмотревшись, увидел, что волосы обвивают шею сына.
Мальчик уже задыхался. Отец попытался сорвать кольцо волос с его шеи, но не смог. Побежал за ножницами, как вдруг Исаак перестал плакать. И тут родители увидели, что малыш не дышит. Они были в ужасе, думали, что потеряли ребенка.
Наконец папа мальчика срезал с шеи прядь волос.
«Исаак молчал 10 секунд, жуткие 10 секунд… Я думал, он мертв. А потом сын снова заплакал», — приводит слова отца
После случившегося ребенок два дня провел в больнице. Отпечаток от волос на коже мальчика напоминал след от удавки. Шею сжало так сильно, что повредились мелкие кровеносные сосуды.
«Исаак всегда спит как можно ближе к маме. Возможно, он катался во сне и накрутил волосы себе на шею», — говорит отец мальчика.
Так что теперь родители мальчика спят отдельно. А мать Исаака до сих пор не может отойти от ужаса той ночи.
«Уж лучше перетерпеть тяжелую стадию и капризы ребенка, но переложить его в свою кроватку. Ведь такое может случиться с каждым. Хорошо, что я вовремя проснулся. Но кому-то может и не повезти. Все это случилось так быстро! Еще немного, и мы бы потеряли ребенка», — говорит папа Исаака.
Между тем при синдроме волосяного жгута врачи советуют ни в коем случае не рвать волосы руками, чтобы еще больше не повредить ткани. Вместо этого лучше удалить прядь с помощью крема для депиляции.