Увозили со стадиона на скорой: в Ленобласти любитель ЗОЖ довел себя до обширного инфаркта

Бригада скорой помощи Всеволожской подстанции приехала на место уже спустя две минуты после поступившего вызова. Любителя ЗОЖ нашли на стадионе в поселке им. Морозова. Вот что вспоминают фельдшер и медсестра-анестезист, приехавшие к пациенту: «Мужчина лежал на покрытии стадиона, был в сознании, держался за грудь, жаловался на боль. Мы сразу же сняли пациенту кардиограмму, выявили обширный инфаркт, с помощью очевидцев погрузили мужчину в машину».