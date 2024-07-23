Увозили со стадиона на скорой: в Ленобласти любитель ЗОЖ довел себя до обширного инфаркта

Всемирная организация здравоохранения рекомендует 150 минут умеренной физической активности или 75 минут интенсивной физической активности в неделю для поддержания работы сердца и здоровья в целом.
Однако бывают случаи, когда большие физические нагрузки могут и убить. Вспомнить хотя бы любителей марафонов. В 2015 году во время международного марафона в Пекине семь человек получили инфаркт. А в 2018 году в Великобритании на Кардиффском полумарафоне скончались два бегуна.
Та же участь едва не настигла и 46-летнего жителя Ленобласти. Позже работникам скорой помощи мужчина признался: хотел пробежать кросс с утяжелением. Надел бронежилет, чтобы побольше устать и подкачаться. Но такая пробежка едва не закончилась трагедией.
Бригада скорой помощи Всеволожской подстанции приехала на место уже спустя две минуты после поступившего вызова. Любителя ЗОЖ нашли на стадионе в поселке им. Морозова. Вот что вспоминают фельдшер и медсестра-анестезист, приехавшие к пациенту: «Мужчина лежал на покрытии стадиона, был в сознании, держался за грудь, жаловался на боль. Мы сразу же сняли пациенту кардиограмму, выявили обширный инфаркт, с помощью очевидцев погрузили мужчину в машину».
Медики скорой оказали мужчине всю необходимую помощь, провели тромболитическую терапию, чтобы восстановить кровоток, после чего пациента госпитализировали во Всеволожскую клиническую межрайонную больницу.
«Врачу-кардиологу заранее сообщили, что везут пациента с острым коронарным синдромом с элевацией, —
Была ли пробежка с утяжелением причиной обширного инфаркта, или проблемы с сердцем возникали у пациента и раньше, неизвестно.
Сотрудники скорой помощи часто рассказывают о том, что многие пациенты, особенно мужчины, долго терпят плохое самочувствие и не придают значения тревожным симптомам, в числе которых боль в груди и затрудненное дыхание.
Так, «Доктор Питер» рассказывал о случае, когда пациент три дня терпел боль в груди и думал, что страдает от радикулита. В итоге в больницу он попал с большим опозданием. Мужчину спасли, но качество его жизни после инфаркта снизилось.
А кого-то спасти не удается. Так, два года назад от обширного инфаркта скончался экс-солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов. Кумиру миллионов было всего 47 лет.