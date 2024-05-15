Случай из практики: мужчина с инфарктом три дня не вызывал скорую, списывая боль на радикулит

Люди, увы, склонны к крайностям. Пока одни впадают в панику от каждого чиха и бегут читать про симптомы рака при малейшем недомогании, другие могут годами игнорировать явно тревожные признаки. «Поболит и пройдет», — думаем мы, когда не хотим выделять время на поход к врачу. Однако порой ничего не проходит, а то и становится еще хуже.
Особенно дорого такое отношение к себе может обойтись, если вы столкнулись с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
В рамках VII Петербургского информационного медицинского форума в Центре Алмазова кардиолог Татьяна Новикова рассказала реальный случай пациента, который слишком долго медлил с обращением к врачу. К счастью, его история закончилась относительно благополучно.
Доцент кафедры госпитальной терапии и кардиологии им. Кушаковского Северо-Западного медуниверситета им. Мечникова
Лишний вес, возраст, давление, вредные привычки
Началась эта история еще в 2022 году. На тот момент мужчина был уже немолод — 68 лет. Сразу по ряду показателей он находился в зоне риска для многих заболеваний сердечно-сосудистой системы. Некоторое время он курил, завязал с вредной привычкой только за год до обращения к врачу.
Кроме того, у пациента был лишний вес: при росте 178 сантиметров он весил 111 килограммов. А еще он в течение 10 лет страдал от артериальной гипертензии, из которых лишь год принимал лекарства от этого состояния.
Справка
Артериальная гипертензия — это то же, что и высокое артериальное давление, гипертония. Это давление равно или выше 140/90 мм рт. ст. (во многих источниках — выше 130/80 мм рт. ст.).
В долгосрочной перспективе высокое кровяное давление повреждает сосуды и тем самым способствует развитию вторичных заболеваний, таких как инфаркты и инсульты.
Зачастую люди с этой проблемой долгое время не испытывают дискомфорта и даже не знают о недуге. Однако повышенное давление — фактор риска для инсульта и инфарктов.
Три дня терпел инфаркт
Долгие годы мужчина игнорировал состояние своего здоровья. Увы, пересмотреть свое отношение к себе его заставила сердечно-сосудистая катастрофа.
В ноябре 2022 года ишемическая болезнь сердца дебютировала у него инфарктом миокарда.
Причем за помощью к врачам пациент обратился далеко не сразу: три дня он терпел боль в груди и думал, что страдает от радикулита. И в больницу в итоге попал с большим опозданием: его уже было поздно реваскулялизировать, то есть врачи уже не могли возобновить кровоснабжение миокарда, чтобы ограничить количество повреждений. Медики университета Мечникова смогли оказать мужчине помощь, однако качество жизни после инфаркта снизилось.
Специалисты сделали коронарографию и обнаружили многососудистое поражение коронарных артерий со стенозами. В декабре 2022 года врачи предложили ему коронарное шунтирование.
Второй визит к врачам
После выписки мужчине прописали двойную терапию. Пациента предупредили: он относится к группе высокого риска, поэтому ему даже через год придется оставаться на двойной терапии, но перейти на более низкие дозы определенных препаратов.
В ноябре 2023 года мужчина обратился в больницу повторно. Оказалось, что его терапевт сказал, что не видит целесообразности в продлении двойной терапии и предложил ограничиться аспирином. Тогда пациент решил проконсультироваться у кардиолога.
Во время обследования у пациента нашли хроническую сердечную недостаточность. К счастью, на этот раз благодаря его бдительности врачи смогли сразу назначить адекватное лечение.