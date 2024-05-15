Случай из практики: мужчина с инфарктом три дня не вызывал скорую, списывая боль на радикулит

Справка

Артериальная гипертензия — это то же, что и высокое артериальное давление, гипертония. Это давление равно или выше 140/90 мм рт. ст. (во многих источниках — выше 130/80 мм рт. ст.).

В долгосрочной перспективе высокое кровяное давление повреждает сосуды и тем самым способствует развитию вторичных заболеваний, таких как инфаркты и инсульты.

Зачастую люди с этой проблемой долгое время не испытывают дискомфорта и даже не знают о недуге. Однако повышенное давление — фактор риска для инсульта и инфарктов.