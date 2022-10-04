Правда, пока не ясно, как долго сохраняется эффект от одеяла. И будет ли он так же вызывать всплеск мелатонина при использовании неделями или даже месяцами. Более того, в исследовании участвовали только абсолютно здоровые люди — не курящие, без проблем с засыпанием и лишним весом. Это значит, что на тех, кто реально страдает от бессонницы, чудо-средство еще не проверяли.

— Мы не включили в исследование людей, которые страдали от острых или хронических заболеваний, — подчеркнул Кристиан Бенедикт.

Во время эксперимента слюну у «подопытных» собирали каждые 20 минут, а потом оценивали уровень гормонов в ней, а также продолжительность и крепость сна. И если мелатонин рос при использовании тяжелого одеяла, то все остальные показатели оставались в балансе между использованием утяжеленного покрывала и привычного легкого.