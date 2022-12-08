Когда человек играет в шахматы, ему приходится задействовать сразу несколько важных навыков: нужно грамотно прогнозировать ситуацию, напрягать память и мыслить логически. Поэтому именно игру в шахматы нередко используют в своих работах психологи, неврологи и другие ученые как показатель хорошей работы мозга.

Австралийский исследователь проанализировал почти три миллиона шахматных ходов, выполненных 8531 игроками разного возраста — от 5 до 98 лет. Кроме того, все партии проходили в разных странах — в общей сложности Смердон использовал данные спортсменов из 18 стран. В итоге анализ показал: маски снижают когнитивные способности приблизительно на треть.