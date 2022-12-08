Мы не один год прожили в условиях масочного режима. Сейчас он официально отменен, однако на днях глава российского Минздрава Михаил Мурашко посоветовал снова носить средства индивидуальной защиты из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ.
Еще в самом начале пандемии коронавируса было много разговоров о том, как маски могут повлиять на наше здоровье. Доктор Дэвид Смердон из Университета Квинсленда решил проверить, сказывается ли ношение маски на умственных способностях человека. Для этого он использовал информацию о шахматных партиях. Результаты исследования опубликованы
Когда человек играет в шахматы, ему приходится задействовать сразу несколько важных навыков: нужно грамотно прогнозировать ситуацию, напрягать память и мыслить логически. Поэтому именно игру в шахматы нередко используют в своих работах психологи, неврологи и другие ученые как показатель хорошей работы мозга.
Австралийский исследователь проанализировал почти три миллиона шахматных ходов, выполненных 8531 игроками разного возраста — от 5 до 98 лет. Кроме того, все партии проходили в разных странах — в общей сложности Смердон использовал данные спортсменов из 18 стран. В итоге анализ показал: маски снижают когнитивные способности приблизительно на треть.
По мнению автора, такой эффект может быть связан с психологическим раздражением, которое нередко вызывает маска. Интересно, что заметное снижение когнитивных способностей ученый фиксировал там, где шахматисту нужно было решить сложную задачу с высокой нагрузкой на рабочую память. Кроме того, эффект все-таки был временным и ослабевал уже через 4 часа после игры.
Кстати
Если вы хотите, чтобы маска защищала вас как можно более эффективно, нужно выбрать средство индивидуальной защиты из правильного материала. Например, от масок из хлопковой ткани толку не так уж и много: никакие вирусы задержать они не могут, только разве что механически задержать часть слюны при кашле или чиханье. О том, какую маску действительно имеет смысл носить, можно прочитать ЗДЕСЬ.
А еще важно вовремя менять маски и не носить повторно уже использованные. Ученые предупреждают: это может быть более опасным, чем полный отказ от маски. Подробности можно узнать ЗДЕСЬ.