Ученые Университета Гельмгольца нашли витамин, который защищает от Альцгеймера

Полноценное питание — один из главных факторов вашего здоровья. Если вы питаетесь несбалансированно или увлекаетесь радикальными диетами, ваш организм не получает необходимых витаминов и минералов. А это чревато развитием длинного перечня болезней.
Например, витамин К, как выяснилось, не только помогает вылечить нарушения свертываемости крови, но и защищает от старческого слабоумия, пишет в своем
Доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (Вирджиния, США)
Анча Баранова рассказала об
Биолог отмечает: кроме различных форм витамина К, победить ферроптоз может только одна из форм витамина Е — альфа-токоферол. Именно поэтому витамин К нередко входит в списки самых полезных витаминов для долгожителей.
сертифицированный клинический генетик-метаболист, нутрициолог, эксперт Академии врачей UniPro
Где искать витамин К
По словам генетика-метаболиста Светланы Перес, менахинон, или витамин К2, способны синтезировать бактерии в нашем кишечнике. Сам организм не станет производить больше витамина, чем нужно — если в этом не будет необходимости, или если не будет существенных проблем с питанием.
Найти эту форму витамина можно в продуктах животного происхождения. Например, добавьте в свое меню:
яичный желток;
сливочное масло;
сыр;
ферментированные соевые продукты.
Витамин К1 можно искать в листовой зелени: в шпинате, петрушке, а также в брокколи, соевом и оливковом масле. Впрочем, самостоятельно прописывать себе витамин К не стоит: из-за своих свойств он может навредить здоровью, спровоцировать тромбоз. Подробнее об этом можно прочитать ЗДЕСЬ. А вот несколько признаков, что витамина К в вашем организме не хватает:
синяки по всему телу без видимых причин;
кровь даже при небольших порезах тяжело остановить;
под ногтями образовались сгустки крови;
стул потемнел.