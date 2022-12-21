Ученые Университета Гельмгольца нашли витамин, который защищает от Альцгеймера
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Полноценное питание — один из главных факторов вашего здоровья. Если вы питаетесь несбалансированно или увлекаетесь радикальными диетами, ваш организм не получает необходимых витаминов и минералов. А это чревато развитием длинного перечня болезней.

Например, витамин К, как выяснилось, не только помогает вылечить нарушения свертываемости крови, но и защищает от старческого слабоумия, пишет в своем телеграм-канале доктор биологических наук Анча Баранова.

Анча Баранова
Анча Баранова
Биология, медицина

Доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (Вирджиния, США)

Анча Баранова рассказала об исследовании ученых из Университета Гельмгольца в Мюнхене, которые решили узнать, как именно работает витамин К. Авторы работы выяснили: если витамин восстановить до филлохинона или менахинона, то получится мощный антиоксидант, который может останавливать форму гибели клеток, во время которой при участии железа окисляются липиды клеточных мембран. Называется эта форма ферроптоз, и ее врачи считают одним из механизмов, связанных и с болезнью Альцгеймера, и с возрастным снижением функции периферических органов.

Биолог отмечает: кроме различных форм витамина К, победить ферроптоз может только одна из форм витамина Е — альфа-токоферол. Именно поэтому витамин К нередко входит в списки самых полезных витаминов для долгожителей.

Светлана Перес де Монтес Ратхерик
Светлана Перес де Монтес Ратхерик
медицина

сертифицированный клинический генетик-метаболист, нутрициолог, эксперт Академии врачей UniPro

Где искать витамин К

По словам генетика-метаболиста Светланы Перес, менахинон, или витамин К2, способны синтезировать бактерии в нашем кишечнике. Сам организм не станет производить больше витамина, чем нужно — если в этом не будет необходимости, или если не будет существенных проблем с питанием.

Найти эту форму витамина можно в продуктах животного происхождения. Например, добавьте в свое меню:

  • яичный желток;

  • сливочное масло;

  • сыр;

  • ферментированные соевые продукты.

Витамин К1 можно искать в листовой зелени: в шпинате, петрушке, а также в брокколи, соевом и оливковом масле. Впрочем, самостоятельно прописывать себе витамин К не стоит: из-за своих свойств он может навредить здоровью, спровоцировать тромбоз. Подробнее об этом можно прочитать ЗДЕСЬ. А вот несколько признаков, что витамина К в вашем организме не хватает:

  • синяки по всему телу без видимых причин;

  • кровь даже при небольших порезах тяжело остановить;

  • под ногтями образовались сгустки крови;

  • стул потемнел.

Дарья Гапионок