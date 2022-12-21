Ученые Университета Гельмгольца нашли витамин, который защищает от Альцгеймера

Полноценное питание — один из главных факторов вашего здоровья. Если вы питаетесь несбалансированно или увлекаетесь радикальными диетами, ваш организм не получает необходимых витаминов и минералов. А это чревато развитием длинного перечня болезней.

Например, витамин К, как выяснилось, не только помогает вылечить нарушения свертываемости крови, но и защищает от старческого слабоумия, пишет в своем телеграм-канале доктор биологических наук Анча Баранова.