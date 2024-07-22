Ученые Мейо раскрыли новый синдром потери памяти, его путают с болезнью Альцгеймера

«Исторически сложилось так, что у пожилого человека с проблемами памяти тут же подозревают болезнь Альцгеймера, — говорит доктор Ник Корриво-Лекавалье, один из авторов исследования. — Мы описали другой синдром, который случается у пожилых позже. Часто симптомы ограничиваются памятью и не прогрессируют, влияя на другие когнитивные области, поэтому прогноз лучше, чем при болезни Альцгеймера ».