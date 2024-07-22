Ученые Мейо раскрыли новый синдром потери памяти, его путают с болезнью Альцгеймера

Проблемы с памятью — главный признак болезни Альцгеймера. Но ставить диагноз лишь по этому симптому не стоит. Уже много лет ученые пытаются классифицировать различные типы деменции, которые имеют схожие симптомы или возникают одновременно, но требуют кардинально разных методов лечения и имеют разные последствия для мозга.
Так, исследователи клиники Мейо выявили новый тип потери памяти, который часто ошибочно принимают за болезнь Альцгеймера. Но только эта патология прогрессирует медленнее и имеет лучший прогноз в лечении.
«Исторически сложилось так, что у пожилого человека с проблемами памяти тут же подозревают болезнь Альцгеймера, — говорит доктор Ник Корриво-Лекавалье, один из авторов исследования. — Мы описали другой синдром, который случается у пожилых позже. Часто симптомы ограничиваются памятью и не прогрессируют, влияя на другие когнитивные области, поэтому прогноз лучше, чем при болезни Альцгеймера».
Новый тип потери памяти назвали лимбически-преобладающим амнестическим нейродегенеративным синдромом, или LANS. Используя данные более 200 пациентов из Центра исследований клиники Мейо, ученые разработали критерии, по которым можно отличить этот синдром от болезни Альцгеймера.
Оказалось, что возможный виновник LANS — скопление белка TDP-43 в лимбической системе мозга, которое ученые обнаружили в аутопсийной мозговой ткани пожилых людей.
Исследователи классифицировали эти белковые отложения как лимбически-преобладающую возрастную энцефалопатию TDP-43 или LATE.
Ранее отличительные признаки синдрома врачи могли подтвердить лишь после смерти человека, когда исследовали его мозговую ткань. Теперь же, благодаря предложенным критериям, неврологи и другие эксперты получили более точные методы диагностики и лечения. Эти критерии, опубликованные в журнале
«Понимание этого состояния позволит лучше контролировать симптомы и разрабатывать более индивидуальные методы лечения, — говорит невролог клиники Дэвид Т. Джонс. — Мы часто видим пациентов с проблемами памяти, которые напоминают болезнь Альцгеймера. Но когда вы смотрите на их мозговые изображения или биомаркеры, то становится ясно, что у них нет болезни Альцгеймера».
По словам врача, до недавнего времени не было конкретного медицинского диагноза для таких пациентов. Теперь он появился.
«Это исследование имеет большое значение для принятия решений о лечении, включая препараты, снижающие уровень амилоида (комплекс белков, образующийся в результате нарушения белкового обмена. — Прим. ред.), и новые клинические испытания, а также консультирование по их прогнозу, генетике и другим факторам», — говорит доктор Джонс.