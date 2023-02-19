Тест на внимательность: угадай 5 внутренних органов по картинке

По подсчетам ученых и врачей, в нашем организме находится около 79 органов. Все они взаимосвязаны друг с другом и ежедневно выполняют слаженную работу. Правда, об их количестве до сих пор идут споры: не существует стандартного определения органа, и статус некоторых групп как единого органа все еще обсуждается.

А вот с костями все единогласно: в скелете взрослого человека насчитывается 206 штук. Почти все они объединяются в целое с помощью суставов, связок и других соединений. При рождении человеческий скелет состоит из более чем 270 костей, но с возрастом их становится меньше, так как некоторые кости срастаются вместе. Например, это кости таза, черепа, позвоночника.