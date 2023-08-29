Терапевт Ромасов раскрыл 5 признаков заведения, где меньше всего рисков отравиться шавермой

На самом деле шаверма может быть полезной пищей. По словам врача-терапевта «Инвитро» Ивана Ромасова, в состав этого популярного блюда входят и овощи, и чаще всего куриное мясо, одно из самых диетических, и лепешка, которую можно назвать медленными углеводами. Но это в идеале. На практике же получается иначе. Как говорит врач, с учетом невысокой стоимости продукта невозможно сделать шаверму из продуктов высшего качества.