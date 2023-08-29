Терапевт Ромасов раскрыл 5 признаков заведения, где меньше всего рисков отравиться шавермой

Вредная или не очень?
На самом деле шаверма может быть полезной пищей. По словам врача-терапевта «Инвитро» Ивана Ромасова, в состав этого популярного блюда входят и овощи, и чаще всего куриное мясо, одно из самых диетических, и лепешка, которую можно назвать медленными углеводами. Но это в идеале. На практике же получается иначе. Как говорит врач, с учетом невысокой стоимости продукта невозможно сделать шаверму из продуктов высшего качества.
Терапевт, кардиолог компании «Инвитро», к.м.н.
«Мало кому из владельцев палаток с шавермой у метро выгодно покупать хорошие овощи, мясо, лепешки. В России в качестве основы для соуса чаще всего используют майонез, лепешку нередко смазывают маслом, мясо маринуют с использованием масла/майонеза и других жирных соусов. Все это позволяет поставить шаурму на один уровень вредности с фастфудом», — объясняет специалист.
Добавляем пользы
Если вы сильно любите шаверму, можно освоить ее рецепт самим и готовить дома. Так вы сможете сделать ее полезнее и, соответственно, есть чаще без угрызений совести.
Чтобы добавить блюду пользы, врач советует учитывать при готовке следующие правила:
выбирайте соус на основе йогурта или нежирного кефира;
если предпочитаете шаверму с картофелем, используйте запеченный, а не жареный;
в качестве мяса лучше выбирайте диетическую курицу или индейку;
для маринада мяса используйте соль, перец, лимонный сок, чеснок, куркуму и кориандр;
используйте только свежие овощи — огурцы, помидоры, баклажаны, лук.
Если хотите узнать, что происходит с организмом, когда вы едите шаверму, читайте мнения диетолога и эндокринолога ЗДЕСЬ.
Как не отравиться шавермой
И такие случаи бывают. Если в крупных ресторанах быстрого питания поддерживается высокий внутренний контроль продукции и случаи отравления там практически исключены, то в палатке рядом с метро рисков много: и продукты могут быть несвежими, и про санитарные нормы там могут забыть. Поэтому, выбирая заведение, где вы собираетесь насладиться вкусом шавермы, стоит отдавать предпочтение проверенным местам.
Иван Ромасов назвал 5 вещей, на которые надо обращать внимание при выборе места для покупки шавермы.
Наличие документации на витрине заведения, в частности о пройденных проверках Роспотребнадзора.
Наличие сертификата «Халяль» или «Кошерно» от соответствующих религиозно-общественных организаций с весьма строгими правилами приготовления пищи.
Если точка работает длительное время и не меняет владельца, это также признак благонадежности.
Рекомендации знакомых. Особенно если они посещали эту точку не один раз.
Контингент покупателей шавермы. Если среди них есть полицейские, водители такси, дальнобойщики, люди, работающие рядом, это тоже хороший знак. Часто такие люди становятся постоянными покупателями, а это говорит о том, что заведению можно доверять.