Давление ниже — болит голова

- Повышенная влажность воздуха в сочетании с высокой температурой воздуха затрудняет теплообмен между организмом человека и окружающей средой из-за уменьшения испарения пота с поверхности кожи, — объясняет врач-терапевт Светлана Куприна. — Поэтому человек в таких погодных условиях может чувствовать снижение работоспособности — и умственной, и физической, быструю утомляемость, слабость.

Еще один фактор риска в такую погоду — снижение давления во время дождливых дней. Из-за этого в воздухе содержится меньше кислорода, а это отражается на здоровье — и не только метеозависимых людей.