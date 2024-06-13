Симптомы появляются рано, но их часто игнорируют: 7 признаков рака носоглотки и гортани

Как рассказал Александр Калашников, врач-оториноларинголог НМИЦ онкологии им. Петрова, рак носоглотки и гортани часто выявляют только на 2-3-й стадии. Люди долго не обращают внимание, не замечают или боятся замечать изменения в зоне лор-органов: в пазухах носа, решетчатой кости, полости носа, глотке, гортани, очень редко — в ушах. Хотя первые признаки обычно заметны даже самому человеку.