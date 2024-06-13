Симптомы появляются рано, но их часто игнорируют: 7 признаков рака носоглотки и гортани

Как рассказал Александр Калашников, врач-оториноларинголог НМИЦ онкологии им. Петрова, рак носоглотки и гортани часто выявляют только на 2-3-й стадии. Люди долго не обращают внимание, не замечают или боятся замечать изменения в зоне лор-органов: в пазухах носа, решетчатой кости, полости носа, глотке, гортани, очень редко — в ушах. Хотя первые признаки обычно заметны даже самому человеку.
Специалист НМИЦ онкологии перечислил симптомы, на которые надо обращать внимание:
дискомфорт,
ощущение инородного тела,
комок в горле,
трудности с дыханием носом или глотанием,
боль,
осиплость голоса,
постоянные носовые кровотечения.
Как не пропустить рак
Многие из перечисленных симптомов похожи на проявления других заболеваний, но если они долго не проходят, то стоит обязательно показаться врачу. Опасность таких видов рака в том, что даже при небольшой опухоли процесс метастазирования в другие органы может уже активно идти.
Врач-оториноларинголог НМИЦ онкологии им. Н.Н.Петрова
«Единственный возможный скрининг — это классический лор-осмотр. Очень небольшое количество опухолей лор-органов имеют скрытое течение и не видны при осмотре», —
Правда, как признает специалист, нередки случаи, когда в поликлиниках могут пропустить онкологию. Кроме осмотра полости носа, глотки и ушей, а при жалобах — и гортани, лор-врачи должны проводить заднюю риноскопию с использованием зеркала или эндоскопа — такое оборудование есть далеко не в каждой поликлинике.
«К сожалению, даже классический зеркальный осмотр гортани в наших поликлиниках проводится редко. Поэтому довольно часто онкологию пропускают на амбулаторном этапе», — поясняет оториноларинголог.
Кто в зоне риска
По словам врача, при раке гортани прямое влияние наследственности достоверно не прослеживается. Чаще всего — в 80% случаев — виновато курение.
«Как правило, сначала длительно существуют хронические изменения со стороны слизистой гортани и голосовых складок: гипертрофический, гиперпластический ларингит, лейкоплакия и лейкокератоз. Именно поэтому они называются предраковым, или облигатным, предраком. Вопрос времени, когда они «выстрелят», — добавляет специалист.
По словам Александра Калашникова, почему возникает рак носоглотки, до сих пор точно неизвестно. К примеру, одна из теорий предполагает, что рак полости носа изначально связан с врожденными особенностями.