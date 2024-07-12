Если говорить в общем о повреждении эмали, то кислотосодержащие напитки, такие как белое вино, газировки и все, что содержат кислоту, повышают восприимчивость к перепаду температур, что может привести к образованию микротрещин.

С красным вином ситуация интересная. Ученые доказали , что красное сухое вино укрепляет десна, но зубы от него могут потемнеть — особенно после отбеливания.

Поэтому врачи просят своих пациентов строго придерживаться правил «белой диеты» после отбеливания и не употреблять продукты, способные окрасить зубы.