Провалы в памяти хотят восстанавливать с помощью лекарства от астмы и препарата для потенции

В лабораторных условиях эксперты давали грызунам выбор, с кем взаимодействовать: с незнакомыми ранее мышами или же с братьями и сестрами из одного помета. Оказалось, что в обычных условиях мыши предпочитают общаться с незнакомцем, а не со своим однопометником, которого они уже знают. На следующий день грызунам уже было все равно, с кем взаимодействовать: они охотно вступали в коммуникацию со всеми мышами, так как считали вчерашнего новичка уже знакомой особью.