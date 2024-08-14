Простой рецепт напитка для плоского живота из кожуры ананаса

Для начала тщательно помойте кожуру ананаса и убедитесь, что на ней нет грязи. Налейте в кастрюлю два литра воды и поставьте на огонь. Как только вода закипит, добавьте кожуру, нарезанный корень имбиря и две палочки корицы. После того как смесь закипит, держите ее на медленном огне еще 15 минут.