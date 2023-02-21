Правда или вымысел: давайте проверим, что вы знаете о работе головного мозга

Одно из самых сложных направлений в медицине — это нейрохирургия. Именно врач-нейрохирург занимается операциями на головном и спином мозге. Одно неверное движение (буквально миллиметр вправо или влево) — и человек может остаться инвалидом навсегда. И в то же время ювелирные операции нейрохирургов спасают десятки жизней каждый день.

Но даже опытные нейрохирурги, которые отдали профессии больше половины жизни, так и не смогут до конца объяснить, как работает наш мозг. «Этот орган — самая большая загадка. Нам предстоит еще много работы, чтобы разгадать ее», — говорят врачи.

«Доктор Питер» подготовил тест, в котором представлены факты о головном мозге. Но правда — лишь часть из них. Сможете ли вы вспомнить свои школьные уроки биологии? Проверьте себя, пройдите тест.