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Правда или вымысел: давайте проверим, что вы знаете о работе головного мозга

Головной мозг — самый таинственный и сложный орган. Ученые до сих пор бьются над тем, как именно он работает. Попробуйте угадать, правдивы ли эти факты о главном мыслительном органе.

21 февраля 20231
Правда или вымысел: давайте проверим, что вы знаете о работе головного мозга
Источник:
iStocphoto

Одно из самых сложных направлений в медицине — это нейрохирургия. Именно врач-нейрохирург занимается операциями на головном и спином мозге. Одно неверное движение (буквально миллиметр вправо или влево) — и человек может остаться инвалидом навсегда. И в то же время ювелирные операции нейрохирургов спасают десятки жизней каждый день.

Но даже опытные нейрохирурги, которые отдали профессии больше половины жизни, так и не смогут до конца объяснить, как работает наш мозг. «Этот орган — самая большая загадка. Нам предстоит еще много работы, чтобы разгадать ее», — говорят врачи.

«Доктор Питер» подготовил тест, в котором представлены факты о головном мозге. Но правда — лишь часть из них. Сможете ли вы вспомнить свои школьные уроки биологии? Проверьте себя, пройдите тест.

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Что вы знаете о головном мозге
Правда или вымысел: давайте проверим, что вы знаете о работе головного мозга
Источник:
unsplash
Автор текста:Софья Хромова
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