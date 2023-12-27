Последствия ковида и уход по-английски: как частные клиники Петербурга преодолевали вызовы в 2023 году

— Такой хронический дефицит запустил негативный для отрасли процесс повышенного перетекания кадров, причем во всех перекрестных направлениях: и внутри государственного сектора, и из государственных учреждений в частные клиники и наоборот из частных в государственные, — отмечает Солонин. — Инфляция и дефицит кадров — сегодня это драйверы необходимости увеличения фонда оплаты труда для всех медицинских организаций, независимо от формы собственности. Напомню, что целевой показатель по средней зарплате для врачей в Петербурге согласно указам Президента РФ в 2023 году составляет чуть более 150 тыс. рублей. При этом, нужно учитывать, что поскольку данный целевой показатель зависит от средней зарплаты в целом по региону (должно быть 200%) и в тоже время зарплата врачей автоматически повышает и сам целевой показатель на следующий год, все это усложняет систему бюджетирования и индексации тарифов ОМС для медицинских организаций. А частные клиники сталкиваются с необходимостью повышения фондов оплаты труда , что увеличивает цены на медицинские услуги. Некоторые частные клиники уходят с рынка, не выдерживая конкуренции в связи с ростом своих издержек и снижением рентабельности до отрицательных значений.