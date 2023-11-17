После пересадки фекалий от матери 30-летний канадец страдает от симптомов менопаузы

Сама суть операции может показаться кому-то бредовой или курьезной, однако эту методику действительно уже давно используют. В Соединенных Штатах методика лечения пересадкой кала получила одобрение еще в июне 2023 года. Метод fecal microbiota transplantation (FMT) показал почти стопроцентную эффективность и безопасность в ходе нескольких клинических испытаний. Более того, в научных изданиях все в том же 2013 году появились статьи, авторы которых уверяли: применение такого способа терапии в 3-4 раза эффективнее курса антибиотика.