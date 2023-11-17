После пересадки фекалий от матери 30-летний канадец страдает от симптомов менопаузы

Мужчина из Канады пережил операцию по пересадке микробиоты от своей матери и поделился, к каким неожиданным последствиям привела операция. О том, зачем ему вообще понадобилось проходить такое необычное лечение, сообщило издание
Главный герой этой истории 30-летний Чарли Кертис много лет страдал от болезни Крона.
Болезнь Крона — хронический недуг ЖКТ, который проявляется воспалением, способным затронуть все слои стенки органа. Может проявляться сильной болью в животе, диареей, потерей веса, постоянной усталостью и нарушениями обмена веществ.
Как признается мужчина, он постоянно испытывал сильную боль и был вынужден по 40 раз ходить в туалет. Ни правильный рацион питания, ни таблетки не приносили облегчения. Не так давно директор Центра заболеваний органов пищеварения в Австралии Томас Бороди предложил Чарли пересадить в кишечник фекалии его мамы. К удивлению мужчины, такой метод лечения помог.
Трансплантацию фекалий обычно используют как раз при нарушениях работы ЖКТ. Врачи во время процедуры вводят разбавленный кал здорового донора в кишечник пациента, что позволяет изменить его микрофлору.
Случай Кертиса, впрочем, особенный: официально такую пересадку не одобрили как работающий метод лечения болезни Крона. Поэтому мужчина проделал все манипуляции в домашних условиях. По его словам, сначала ему делали ее каждый день, потом через день, потом раз в три дня — и наконец терапия дала результаты.
Однако не обошлось без последствий. Как рассказывает Чарли, во время лечения он сталкивался с необычными симптомами: это были, например, приливы, резкие перепады настроения, приступы потливости. Мужчина убежден, что испытал признаки менопаузы, поскольку его мать в тот момент времени испытывала те же проблемы. Однако никакого научного подтверждения его версии нет.
Сама суть операции может показаться кому-то бредовой или курьезной, однако эту методику действительно уже давно используют. В Соединенных Штатах методика лечения пересадкой кала получила одобрение еще в июне 2023 года. Метод fecal microbiota transplantation (FMT) показал почти стопроцентную эффективность и безопасность в ходе нескольких клинических испытаний. Более того, в научных изданиях все в том же 2013 году появились статьи, авторы которых уверяли: применение такого способа терапии в 3-4 раза эффективнее курса антибиотика.
Впрочем, уже известны случаи, когда терапия приводила к ужасным последствиям. В 2019 году донорскую фекальную микробиоту с кишечной палочкой в рамках экспериментального лечения пересадили двум жителям США. В результате у обоих развилась сильная инфекция. Одного пациента удалось спасти, второй умер.