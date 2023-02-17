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Получится вспомнить? 5 вопросов о строении организма, на которые ответит любой школьник

В человеческом организме все взаимосвязано — помните об этом, когда будете отвечать на вопросы теста. Они совсем не сложные, все, что необходимо, — получше сконцентрироваться на конкретном факте.

17 февраля 2023
Получится вспомнить? 5 вопросов о строении организма, на которые ответит любой школьник
Источник:
Istockphoto

Школьникам может быть совсем неинтересно слушать про ботанику или зоологию, но порой даже самые ярые прогульщики начинали внимательно концентрироваться на словах учителя на анатомии. Наука о человеческом теле и правда захватывает — постоянно удивляешься, как все идеально устроено в нашем организме.

Многие факты откладываются в памяти на всю жизнь. Например, то, что наш мозг не перестает анализировать даже во сне, сердце взрослого человека весит около четырехсот граммов, а внутри нас живут триллионы бактерий.

Что вы помните об организме из школьной программы? Проверьте себя, пройдите тест.

ТЕСТПройден 367 раз
Что вы знаете о строении организма?
Получится вспомнить? 5 вопросов о строении организма, на которые ответит любой школьник
Источник:
iStockphoto
Автор текста:Софья Хромова
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