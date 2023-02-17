Получится вспомнить? 5 вопросов о строении организма, на которые ответит любой школьник

Школьникам может быть совсем неинтересно слушать про ботанику или зоологию, но порой даже самые ярые прогульщики начинали внимательно концентрироваться на словах учителя на анатомии. Наука о человеческом теле и правда захватывает — постоянно удивляешься, как все идеально устроено в нашем организме.

Многие факты откладываются в памяти на всю жизнь. Например, то, что наш мозг не перестает анализировать даже во сне, сердце взрослого человека весит около четырехсот граммов, а внутри нас живут триллионы бактерий.

Что вы помните об организме из школьной программы? Проверьте себя, пройдите тест.