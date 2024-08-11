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Почему в Сети сходят с ума по рисовой воде и может ли она заменить «Оземпик»

Напиток получил название «рисземпик». Пользователи социальных сетей уверяют, что он помогает бороться с лишними килограммами, к тому же его очень просто готовить.

11 августа 20242
Почему в Сети сходят с ума по рисовой воде и может ли она заменить «Оземпик»
Источник:

freepik

«Оземпик» — это препарат, который в России одобрен для лечения сахарного диабета второго типа. Однако за рубежом его также используют для борьбы с ожирением. Звезды демонстрируют впечатляющие результаты, поэтому препарат сейчас на слуху практически у каждого.

В социальных сетях появился новый тренд — напиток из риса, который, по словам пользователей, такой же эффективный, как «Оземпик», пишет издание Science Alert. Люди утверждают, что действительно похудели, причем результаты не заставили себя долго ждать.

Чтобы приготовить «рисземпик», нужно взять немного белого риса, насыпать в стакан и залить его теплой или горячей водой. Дать смеси настояться ночь. Утром слить воду через сито, добавить немного лайма или лимона. «Чудо-напиток» надо пить сразу после пробуждения, перед тем как вы позавтракаете.

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В соцсетях пользователи активно обсуждают пользу такого напитка для похудения и здоровья в целом. Вариантов великое множество: «рисземпик» может помочь кишечнику, нормализовать уровень сахара в крови, сделать вас сытым.

Однако врач Елена Парецкая уверена: похудеть рисовая вода точно не поможет.

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«Такой напиток не принесет никакой пользы и уж тем более не поможет вам похудеть. Единственное, чего вы добьетесь, — это крепящего эффекта. То есть рисовая вода воздействует на стул, а также может сработать как сорбент», — говорит Елена Парецкая.

Более того, такой напиток способен и навредить здоровью. В соцсетях пишут, что рис не надо промывать перед тем, как залить водой, ведь это приводит к удалению резистентного крахмала, который как раз и помогает похудеть.

Однако промывать рис необходимо, в том числе и перед готовкой. Так вы уменьшаете количество микропластика, которое поступает в организм. Исследования доказали, что если промыть крупу перед приготовлением, то количество вредных частиц снижается на 20-40%.

Более того, рис имеет свойство накапливать мышьяк. Согласно выводам ученых, концентрация неорганического мышьяка обычно составляет в среднем около 92 микрочастичек на миллиард для белого риса и 154 частички на миллиард для коричневого риса. Вода помогает снизить вред.

«Вывод один: пользы ноль, а вот проблемы могут появиться, особенно если у вас есть болезни ЖКТ. Рисовая вода натощак с утра может спровоцировать тошноту и спазмы при гастрите, а при холецистите — боли под ребром. Поэтому пейте обычную чистую воду», — заключила Елена Парецкая.

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Кстати

Такое понятие, как резистентный крахмал, действительно существует.

Это крахмал, который не расщепляют ферменты поджелудочной железы. Он обрабатывается бактериями толстого кишечника. Получить его можно из самых обычных продуктов:

  • хлеб из цельнозерновой муки;

  • кукурузные хлопья;

  • овес;

  • неспелые бананы;

  • бобовые, особенно чечевица.

Резистентный крахмал тоже содержится в картофеле и макаронах. Чтобы он «активизировался», блюдо надо есть не сразу же после приготовления, а дать ему постоять в холодильнике сутки, рассказывал эксперт. Если не хочется долго ждать, то блюдо можно просто охладить.

Ученые также доказали, что употребление продуктов, содержащих резистентный (устойчивый) крахмал, позитивно сказывается на уровне сахара и холестерина в крови. И никакая рисовая вода с ними точно не сравнится.

Еще один важный момент: чтобы ваши любимые блюда стали более полезными для здоровья, попробуйте использовать менее вредные способы приготовления и скорректировать свои привычки. Например, есть несколько хитростей, они помогут сделать рацион полезнее, при этом не меняя набора продуктов.

Автор текста:Софья Хромова
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