Почему в Сети сходят с ума по рисовой воде и может ли она заменить «Оземпик»

Резистентный крахмал тоже содержится в картофеле и макаронах. Чтобы он «активизировался», блюдо надо есть не сразу же после приготовления, а дать ему постоять в холодильнике сутки, рассказывал эксперт. Если не хочется долго ждать, то блюдо можно просто охладить.