Почему нельзя удалять родинки и бородавки у косметолога, объяснила врач Минина

Когда надо удалять родинку
Родинки не всегда удаляют лишь из соображений эстетики — мол, не красиво, портит внешний вид. Часто они мешают или травмируются из-за своего неудобного расположения — например, в волосах при расчесывании, в подмышках, по линии бюстгальтера или на пояснице, где их может поранить ремень или тугой пояс брюк.
По словам врачей, большое количество родинок на коже — это всегда повышенный риск развития одного их самых агрессивных видов рака кожи, или меланомы. Поэтому от «нехороших» родинок лучше вовремя избавиться.
Как рассказала Наталия Минина, хирург-онколог НМИЦ онкологии им. Петрова, обязательно удалять родинку следует, если она
увеличивается в размерах,
меняет цвет,
постоянно подвергается риску травм, так как может переродиться в злокачественное новообразование.
Однако бежать для этого сразу к косметологу или обычному хирургу не стоит.
Почему удалять родинку должен хирург-онколог
По словам Наталии Мининой, удалять даже доброкачественные новообразования кожи — вирусные бородавки, выпуклые родинки, невусы или папилломы на ножках, надо у врача со специализацией в онкологии.
Хирург-онколог, дерматолог, заведующая амбулаторным отделением №2 НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова
«Родинки и иные новообразования могут нести потенциальную опасность для здоровья с точки зрения онкологии. Поэтому нельзя проводить их удаление в кабинете обычного хирурга, дерматолога или косметолога. Точно отличить „добро“ от „зла“ могут только смежные специалисты — хирург-онколог и дерматолог-онколог. При этом, иссечение новообразований производится по определенных правилам и строгим показаниям», —
Специалист добавила, что в этом случае врач осмотрит не только «проблемное» место на коже, но и пациента полностью. Обычный хирург или косметолог могут не обратить пристальное внимание на все кожные новообразования человека.
Если же после осмотра онколог заметит нечто подозрительное, то сможет назначить цитологию — исследование на наличие клеток с признаками злокачественного перерождения. А уже по результатам будет принимать решение.
«Если злокачественные клетки отсутствуют, удаление можно произвести с помощью лазера или радиоволнового аппарата. Если же результат показывает „зло“, хирург-онколог иссекает образование в пределах здоровых тканей и отправляет материал на гистологическое исследование. Обычный косметолог не проводит цитологическое исследование, что может привести к печальным последствиям. Иногда к нам обращаются пациенты, которым неправильно или не полностью иссекли новообразование и образовался рецидив. А это — дополнительные риски возникновения рака», — уточнила Наталия Минина.
Когда стоит записаться к онкологу
Специалист НМИЦ онкологии им. Петрова еще раз напомнила признаки небезопасной родинки или подозрительного новообразования:
Родинка поменяла цвет или поверхность;
Вы обнаружили кровотечение из родинки, даже небольшое;
Волосы, растущие на родинке, начали выпадать;
Родинка начала быстро и несимметрично увеличиваться;
На коже появилось новообразование непривычного вида;
Родинка часто травмируется;
Вы обнаружили на коже длительно незаживающие раны.