Почему нельзя удалять родинки и бородавки у косметолога, объяснила врач Минина

«Если злокачественные клетки отсутствуют, удаление можно произвести с помощью лазера или радиоволнового аппарата. Если же результат показывает „зло“, хирург-онколог иссекает образование в пределах здоровых тканей и отправляет материал на гистологическое исследование. Обычный косметолог не проводит цитологическое исследование, что может привести к печальным последствиям . Иногда к нам обращаются пациенты, которым неправильно или не полностью иссекли новообразование и образовался рецидив. А это — дополнительные риски возникновения рака», — уточнила Наталия Минина.