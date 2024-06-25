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Почему нельзя удалять родинки и бородавки у косметолога, объяснила врач Минина

Часто люди не придают большого значения родинкам или другим образованиям на коже. А если и решаются от них избавиться, первым делом идут к косметологу или дерматологу. Однако эксперты не советуют так делать.

25 июня 20241
родинка
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iStockphoto

Когда надо удалять родинку

Родинки не всегда удаляют лишь из соображений эстетики — мол, не красиво, портит внешний вид. Часто они мешают или травмируются из-за своего неудобного расположения — например, в волосах при расчесывании, в подмышках, по линии бюстгальтера или на пояснице, где их может поранить ремень или тугой пояс брюк.

По словам врачей, большое количество родинок на коже — это всегда повышенный риск развития одного их самых агрессивных видов рака кожи, или меланомы. Поэтому от «нехороших» родинок лучше вовремя избавиться.

Как рассказала Наталия Минина, хирург-онколог НМИЦ онкологии им. Петрова, обязательно удалять родинку следует, если она

  1. увеличивается в размерах,

  2. меняет цвет,

  3. постоянно подвергается риску травм, так как может переродиться в злокачественное новообразование.

Однако бежать для этого сразу к косметологу или обычному хирургу не стоит.

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По словам Наталии Мининой, удалять даже доброкачественные новообразования кожи — вирусные бородавки, выпуклые родинки, невусы или папилломы на ножках, надо у врача со специализацией в онкологии.

Наталья Минина
Хирургия, онкология, дерматология

Хирург-онколог, дерматолог, заведующая амбулаторным отделением №2 НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова

«Родинки и иные новообразования могут нести потенциальную опасность для здоровья с точки зрения онкологии. Поэтому нельзя проводить их удаление в кабинете обычного хирурга, дерматолога или косметолога. Точно отличить „добро“ от „зла“ могут только смежные специалисты — хирург-онколог и дерматолог-онколог. При этом, иссечение новообразований производится по определенных правилам и строгим показаниям», — рассказала Наталия Минина в профиле НМИЦ онкологии им. Петрова в соцсети ВКонтакте.

Специалист добавила, что в этом случае врач осмотрит не только «проблемное» место на коже, но и пациента полностью. Обычный хирург или косметолог могут не обратить пристальное внимание на все кожные новообразования человека.

Если же после осмотра онколог заметит нечто подозрительное, то сможет назначить цитологию — исследование на наличие клеток с признаками злокачественного перерождения. А уже по результатам будет принимать решение.

«Если злокачественные клетки отсутствуют, удаление можно произвести с помощью лазера или радиоволнового аппарата. Если же результат показывает „зло“, хирург-онколог иссекает образование в пределах здоровых тканей и отправляет материал на гистологическое исследование. Обычный косметолог не проводит цитологическое исследование, что может привести к печальным последствиям. Иногда к нам обращаются пациенты, которым неправильно или не полностью иссекли новообразование и образовался рецидив. А это — дополнительные риски возникновения рака», — уточнила Наталия Минина.

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Специалист НМИЦ онкологии им. Петрова еще раз напомнила признаки небезопасной родинки или подозрительного новообразования:

  • Родинка поменяла цвет или поверхность;

  • Вы обнаружили кровотечение из родинки, даже небольшое;

  • Волосы, растущие на родинке, начали выпадать;

  • Родинка начала быстро и несимметрично увеличиваться;

  • На коже появилось новообразование непривычного вида;

  • Родинка часто травмируется;

  • Вы обнаружили на коже длительно незаживающие раны.

Автор текста:Анастасия Романова
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