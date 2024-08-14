Пемза не поможет: ортопед Нечаев рассказал, как убрать натоптыши

Из-за чего бывают натоптыши
Натоптыши представляют собой возвышающиеся участки кожи на стопе, обычно телесного или серовато-желтого цвета. По сути, это очаги избыточного ороговения кожи, или гиперкератоза. Образуются натоптыши не только на пятках, но и на других участках стопы — в местах трения кожи о внутреннюю поверхность обуви во время ходьбы. В итоге постоянное механическое раздражение приводит к утолщению поверхностного слоя кожи, состоящего из роговых клеток.
Как рассказала Ольга Чижевская, исполнительный директор «Лиги подиатрии», в списке самых частых причин образования натоптышей:
Неудобная обувь. К примеру, женщина постоянно носит туфли на высоких шпильках. Со стороны они выглядят стильно, но в такой обуви нагрузка перераспределяется с пятки на переднюю часть стопы, и здесь будут формироваться натоптыши.
Изменение свойств кожи. Натоптыши быстро образуются на сухой коже. Постоянная влажность при повышенной потливости ног, гипергидрозе, тоже предрасполагает к гиперкератозу.
Избыточная масса тела. Чем больше вес, тем сильнее давление оказывается на стопы и быстрее они натираются.
Деформации стоп. Выступающие участки при измененной конфигурации стопы подвергаются усиленному трению. Например, при плоскостопии.
Чем больше факторов, тем выше вероятность развития натоптышей. Например, у тучного человека в неудобной обуви с гипергидрозом и плоской стопой, скорее всего, будут обнаружены такие мозоли.
Не просто косметический дефект
По словам Ольги Чижевской, утолщение рогового слоя — это защитная реакция, не позволяющая повреждать ткани кожи, расположенные глубже. Однако гиперкератоз вместо защиты нередко приводит к нежелательным последствиям и даже опасным осложнениям.
Исполнительный директор Ассоциации медицинских центров и врачей «Лига подиатрии», директор компании «Подиатр», эксперт «ФормТотикс»
«Постоянное раздражение из-за трения об обувь приводит к боли, из-за нее тяжело передвигаться на большие расстояния. Со временем ороговевшая ткань разрыхляется и покрывается трещинами. Через них вглубь кожи проникает инфекция. В итоге развивается инфекционное воспаление кожи, дерматит. Гноеродные бактерии приводят к образованию ограниченных или разлитых гнойных очагов, абсцессов и флегмон. У людей, страдающих сахарным диабетом, они осложняются гангреной», — предупреждает эксперт.
Место, в котором образуются натоптыши, напрямую зависит от причин.
К примеру, при поперечной форме плоскостопия чрезмерному давлению подвергаются подошвенные подушечки — места сочленений плюсневых костей и фаланг пальцев, формирующие поперечный свод. Здесь же появляются натоптыши и при ношении обуви на высоких каблуках.
А при продольной форме плоскостопия, по словам специалистов, средний отдел стопы заваливается внутрь. В результате нагрузка перераспределяется, и натоптыши могут появиться на внутреннем крае пятки и большого пальца.
Как избавиться от некрасивых мозолей
По словам травматолога-ортопеда Владимира Нечаева, убрать натоптыши самому в домашних условиях можно, но лучше этого не делать.
Травматолог-ортопед, врач спортивной медицины, мануальный терапевт и остеопат, главный врач клиники «Стопа, спина, осанка», председатель правления ассоциации «Лига подиатрии»
«Существует много способов, как убрать натоптыши дома. Но не все они безопасны. Мозоль можно попытаться срезать, но через образовавшийся дефект проникает инфекция. К тому же, если этот участок будет и дальше подвергаться трению, со временем натоптыш сформируется вновь», — поясняет доктор Нечаев.
По словам врача, по этим же причинам не стоит обрабатывать натоптыши и абразивными материалами — пемзой или пилочкой.
«Для борьбы с натоптышами разработано множество фармацевтических средств в виде кремов и мазей для наружного применения. Но некоторые из них малоэффективны, а другие содержат кислоты и щелочи — при неумелом использовании они могут вызывать химический ожог», — предупреждает специалист.
Если вас беспокоит такая проблема, медики все же советуют не заниматься самодеятельностью, а обратиться к специалисту, а именно к врачу-подологу. Он подберет метод лечения, который подходит именно вам.
Что может входить в лечебный арсенал специалиста:
обработка фармацевтическими средствами;
криодеструкция, вымораживание жидким азотом;
разрушение лазером;
воздействие радиоволнами.
Однако, как говорят медики, пока не устраните причину образования натоптышей, борьба с ними будет иметь временный успех.
«Консультация ортопеда или подиатра (специалиста по здоровью стоп) необходима. Врач поставит диагноз и даст рекомендации по лечению и профилактике, ведь натоптыши — сигнал организма о непорядке. Также важно снизить избыточную массу тела и правильно подобрать обувь. У нее должен быть удобный дышащий верх из натурального материала, умеренно жесткая подошва, каблук высотой не более 4 см, и она должна хорошо подходить по размеру», — заключил врач-ортопед.