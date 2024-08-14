Пемза не поможет: ортопед Нечаев рассказал, как убрать натоптыши

Натоптыши представляют собой возвышающиеся участки кожи на стопе, обычно телесного или серовато-желтого цвета. По сути, это очаги избыточного ороговения кожи, или гиперкератоза. Образуются натоптыши не только на пятках, но и на других участках стопы — в местах трения кожи о внутреннюю поверхность обуви во время ходьбы. В итоге постоянное механическое раздражение приводит к утолщению поверхностного слоя кожи, состоящего из роговых клеток.