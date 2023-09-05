Парализованная после инсульта женщина сумела реально заговорить с помощью своего аватара

Так случилось с американкой Энн Джонсон. Женщина 18 лет назад перенесла инсульт, с тех пор она не может говорить и практически не двигается. Однако ее сознание ясное, она понимает окружающих людей и трезво оценивает происходящее вокруг. Ученые из Калифорнийского университета в Сан-Франциско и Калифорнийского университета в Беркли помогли женщине снова выражать свои мысли.