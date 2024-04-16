Пальцы как сосиски, ладонь как пузырь: девочка родилась с редкой генетической мутацией

В Австралии родилась девочка с редким генетическим заболеванием, которое встречается у одного ребенка из 100 тысяч, — синдромом Клиппеля-Треноне. Супруги Кэмпбелл рассказывают, что больше года врачи не могли понять, что случилось с новорожденной девочкой.
«Мне было страшно за нее»
Амара и Джонатан решили завести второго ребенка, когда младшей Софи исполнилось четыре. Супруге было 34 года, и ничто не предвещало беды. Однако на 19-й неделе беременности во время плановой проверки гинеколог сообщила неприятные новости: у малышки, скорее всего, лимфатическая мальформация, на фоне которой неправильно формируются лимфатические сосуды. Из-за этого на руке у нерожденной девочки заметили кисту.
Родители с тревогой ждали, когда появится младенец. Роды начались 28 августа 2021 года. Сразу после того, как Джесси появилась на свет, мать испытала настоящий шок: от самой груди до кисти левой руки у девочки была большая сиреневая киста.
«Мне было страшно за нее. Три ее пальца были как сосиски, а ладонь похожа на пузырь», — позже рассказывала Амара в прессе.
Несмотря на патологию, девочку спустя десять дней после рождения отправили домой — обследования в детской больнице ничего не прояснили.
Очень редкий синдром
Лишь спустя год после биопсии родителям удалось узнать диагноз. Оказалось, что у Джесси синдром Клиппеля-Треноне. Он появляется на фоне редкой генетической мутации: установлена связь синдрома со спорадической мутацией гена PIK3CA, который участвует в регуляции жизнедеятельности клеток.
Проявляется заболевание как дисплазия магистральных вен. Фактически оно вызывает варикозное расширение вен, из-за которого возникают пятна винного цвета, огромные гемангиомы кожи, асимметричная гипертрофия конечностей, что и случилось с девочкой. Среди других симптомов — аневризмы почечных артерий, гемангиомы почек, таза, матки, водянка плода.
Достоверно неизвестно, что именно может спровоцировать такую мутацию, однако врачи предполагают, что среди факторов риска — прием медикаментов и перенесенные инфекции во время первого и третьего триместров. Может повлиять на ребенка также ионизирующее излучение и химические канцерогены.
Как лечат Джесси
Синдром Клиппеля-Треноне не лечится, однако его симптомы возможно облегчить и не допустить развития заболевания.
Родители сообщают, что Джесси уже выдержала три курса склеротерапии: в вены ей вводили раствор, который заставлял лимфу сжиматься, а кисту уменьшиться. Делать эти процедуры нужно постоянно, иначе левая рука будет становиться все тяжелее, и тогда позвоночник может не выдержать — появится сколиоз. Девочке из-за этого было сложно научиться ходить и держать равновесие, так как левая сторона сильно перевешивала. Помимо всего прочего, малышке назначили гидротерапию, физиотерапию и эрготерапию.
Амара рассказывает, что больше всего ее страшит школа, вдруг дети будут издеваться над дочерью. Даже сейчас, когда они вместе с Джесси идут по улице, они периодически слышат в свой адрес неприятные комментарии. Изъян пытаются скрыть с помощью одежды, сшитой на заказ, но сделать это непросто.
«Мы часто говорим ей о том, что она красивая, — говорит Амара, добавляя, что Джесси обожает гулять, играть со старшей сестренкой и старается не унывать.