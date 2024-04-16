Пальцы как сосиски, ладонь как пузырь: девочка родилась с редкой генетической мутацией

Родители сообщают, что Джесси уже выдержала три курса склеротерапии: в вены ей вводили раствор, который заставлял лимфу сжиматься, а кисту уменьшиться. Делать эти процедуры нужно постоянно, иначе левая рука будет становиться все тяжелее, и тогда позвоночник может не выдержать — появится сколиоз. Девочке из-за этого было сложно научиться ходить и держать равновесие, так как левая сторона сильно перевешивала. Помимо всего прочего, малышке назначили гидротерапию, физиотерапию и эрготерапию.