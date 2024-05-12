«Одного теста мало»: как обнаружить в желудке бактерию, которая вызывает гастрит и язву

«То есть мы получаем эти бактерии от других людей, которые являются носителями микробов или имеют определенные клинические проявления болезни, — рассказывает врач. — Причем от момента заражения до возникновения симптомов может пройти неопределенное количество времени. У многих из нас есть эти бактерии, но никаких проблем не доставляют: они мирно себе сидят в желудке, не нанося вреда. Но в силу различных обстоятельств, которые не всегда просто выявить, бактерии „звереют“ и начинают разрушать стенки желудка».