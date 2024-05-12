«Одного теста мало»: как обнаружить в желудке бактерию, которая вызывает гастрит и язву

Долго считалось, что причина гастрита и язвы — нездоровое питание, стрессы, лекарства, курение… Да, это вредные факторы, которые влияют на здоровье, но чаще провокатором серьезных проблем с пищеварением выступает зловредная кислотоустойчивая бактерия, которая может годами жить в просвете желудка, «подгрызая» слизистые.
Речь о бактерии хеликобактер. Чем она опасна, как ее можно «подцепить» и выявить, «Доктору Питеру» рассказал Олег Полиглоттов — врач-эндоскопист высшей категории, к.м.н., заведующий эндоскопическим отделением клиники «АБИА».
Врач-эндоскопист высшей категории, к.м.н., заведующий эндоскопическим отделением, взрослый и детский специалист клиники «АБИА»
Зверь со щупальцами
«Долго ученые просто не могли поверить в то, что агрессивная среда желудка может быть средой обитания хоть для каких-то микроорганизмов, — объясняет врач. — Считалось, что соляная кислота желудка буквально выжигает все живое, попавшее с пищей или водой извне. Но в ходе изучения особенностей слизистой было выявлено, что жизнь в кислоте есть! Это особая бактерия хеликобактер пилори (Helicobacter pylori) — микроб, имеющий форму, напоминающую собой морское животное со щупальцами (жгутиками)».
Это единственный известный науке микроорганизм, который может жить в агрессивной среде желудка — в соляной кислоте в комбинации с другими, не менее агрессивными компонентами желудочного сока.
«Сама бактерия тоже выделяет токсические продукты жизнедеятельности, которые разрушают мембрану собственных клеток желудка, тем самым вызывая заболевания желудка из-за повреждения его слизистой оболочки. Бактерия негативно влияет на слизистую, разрушая на ней защитный слой и делая ее уязвимой перед желудочной кислотой», — рассказывает эндоскопист.
Влияние хеликобактера
Из-за влияния этого вредного микроорганизма у человека постепенно формируются крайне неприятные и опасные заболевания: острые и хронические гастриты (воспаление стенок желудка), эрозии (поверхностные дефекты слизистой), которые могут привести к образованию язв — более глубоких повреждений, затрагивающих уже все слои желудка.
«Влияние хеликобактера вызывает раздражение и разрушение слизистой желудка, а при возникновении язв возможны и жизнеугрожающие осложнения — перфорации язвы (с развитием перитонита) и кровотечения», — уточняет доктор.
Заражение хеликобактером и его активность могут привести к преждевременной атрофии слизистой желудка — отмиранию активных, функционирующих тканей, и в этом случае клетки желудка не смогут вырабатывать необходимые ферменты для переваривания пищи. Определить это не всегда просто, но основными симптомами могут быть тяжесть в желудке, отрыжка, быстрое насыщение, частые несварения.
«Есть ряд мировых исследований, в которых одна из ведущих ролей отводится хеликобактеру как стартеру в развитии полипов желудка и в развитии злокачественных образований. Но точная роль этой бактерии в провокации рака еще не доказана, хотя осторожность проявлять все равно стоит», — объясняет врач.
Как можно заразиться
Как и для любых других бактерий, путь передачи хеликобактера, как правило, контактный, бытовой.
«То есть мы получаем эти бактерии от других людей, которые являются носителями микробов или имеют определенные клинические проявления болезни, — рассказывает врач. — Причем от момента заражения до возникновения симптомов может пройти неопределенное количество времени. У многих из нас есть эти бактерии, но никаких проблем не доставляют: они мирно себе сидят в желудке, не нанося вреда. Но в силу различных обстоятельств, которые не всегда просто выявить, бактерии „звереют“ и начинают разрушать стенки желудка».
Как выявить хеликобактер пилори
Хеликобактер пилори — один из самых «капризных» микробов в своей выявляемости. Уникального метода его обнаружения не существует. Поэтому часто врачи-гастроэнтерологи настаивают на выполнении двух тестов, чтобы подтвердить наличие опасного микроорганизма.
Гистологический (забор биоптата — кусочка слизистой из желудка и проведение гистологического исследования с определением опасной бактерии).
Кал на антиген к хеликобактер пилори. Он определяет наличие бактерий в организме.
Во время выполнения гастроскопии — гистологический быстрый уреазный тест на хеликобактер пилори, его результат будет сразу после исследования.
Дыхательный уреазный тест.
Кровь на антитела к хеликобактер пилори — говорит о контакте с заболеванием.
«Один из наиболее простых и легких способов выявления хеликобактер пилори — это экспресс-тест во время выполнения гастроскопии (осмотра желудка эндоскопом), — объясняет врач. — При обнаружении хеликобактера врач-эндоскопист отправляет человека к врачу-гастроэнтерологу для назначения индивидуального лечения. После того как пациент пролечился, риск повторного заражения намного ниже первичного, так как антитела в крови уже есть».