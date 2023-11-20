Самая грязная вещь, к которой мы прикасаемся каждый день, — наш мобильный телефон. Еще десять лет назад ученые подсчитали, что
А между тем, по данным одного из исследований, человек проверяет свой телефон примерно 96 раз в день, или каждые 10–12 минут. Берет мобильный в грязные руки, подносит к лицу во время разговора. Многие не расстаются со смартфонами даже в туалете. И если руки после посещения уборной люди моют, то телефон откладывают в сторону.
Нередко мобильные передают другим людям — развлечь коллегу забавным видео, показать код для скидки на кассе магазина. При этом протирают устройства редко, а кто-то и вовсе никогда — боится повредить. Так смартфоны превращаются в переносчиков опасных вирусов.
«Особо важную роль может сыграть мобильный телефон как переносчик возбудителей гриппа, других вирусных респираторных инфекций, в частности коронавирусной инфекции COVID-19», — предупреждают в Роспотребнадзоре.
Кроме того, от смартфона можно заразиться стафилококковыми инфекциями, включая метициллинрезистентный золотистый стафилококк, устойчивый к большинству антибиотиков и вызывающий такие трудноизлечимые заболевания, как сепсис и пневмонию.
Смартфон — источник информации, а не инфекций
Как исключить ваш мобильный из рейтинга самых грязных вещей. Вот два главных правила:
Строго соблюдайте гигиену рук. После посещения общественных мест и туалета всегда тщательно мойте руки в течение 20 секунд, после чего насухо вытирайте их одноразовым бумажным полотенцем.
Имейте в каждой сумочке и в каждой верхней одежде антисептические салфетки или жидкие средства — гели, спреи и др. С ними вы всегда сможете поддерживать чистоту рук.
Регулярно обрабатывайте сам смартфон антисептическими средствами, особенно там, где корпус устройства соприкасается с лицом. Лучше всего использовать салфетки и гели на основе спирта — средства с таким составом самые эффективные для борьбы с ОРВИ, а также вирусами гриппа, коронавируса.
Если мобильный телефон в чехле, обязательно снимайте его и обрабатывайте отдельно. А лучше, по рекомендации Роспотребнадзора, и вовсе обходиться без чехла.
Кстати, протирать смартфон раз в неделю и даже один раз в день недостаточно.
«Телефон следует обрабатывать после каждого посещения публичных мест, общественного транспорта и т.д. И обязательно после окончания рабочего дня», — говорят в Роспотребнадзоре.