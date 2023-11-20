Строго соблюдайте гигиену рук. После посещения общественных мест и туалета всегда тщательно мойте руки в течение 20 секунд , после чего насухо вытирайте их одноразовым бумажным полотенцем.

Имейте в каждой сумочке и в каждой верхней одежде антисептические салфетки или жидкие средства — гели, спреи и др. С ними вы всегда сможете поддерживать чистоту рук.