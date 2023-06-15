Нулевые пациенты: названы имена людей, которые могли первыми заразиться ковидом

В России о коронавирусе уже стали забывать. Но мировая наука продолжает делать выводы из полученных уроков. Так, британские ученые официально заявили о старте расследования обстоятельств пандемии COVID-19 в их стране, чтобы избежать ошибок в будущем. А независимые исследователи тем временем выяснили, кто был нулевым ковидным пациентом.
По словам источников в правительстве США, первыми людьми, заболевшими COVID-19, были трое китайских ученых из Уханьского института вирусологии, сообщается в расследовании независимого новостного агентства Public and Racket. Они занимались исследованием «усиления функции» SARS-подобных коронавирусов, когда заболели.
Ученик звездной «женщины — летучей мыши»
Нулевым ковидным пациентом вполне мог быть Бен Ху — ученик знаменитой «женщины — летучей мыши» Ши Чжэнли, ученого из Уханя, занимавшейся коронавирусами. Они вместе написали научную статью о «Географической структуре коронавирусов, связанных с атипичной пневмонией летучих мышей».
«Бен Ху был ее звездным учеником, — рассказала молекулярный биолог Алина Чан из Гарварда. — Он создавал химерные вирусы, подобные SARS, и тестировал их на мышах. Если бы мне пришлось угадывать, кто будет заниматься этим рискованным исследованием вируса и больше всего рискует случайно заразиться, то это бы был именно он».
Вместе с Бен Ху коронавирусом могли заразиться его два коллеги из Уханьского института вирусологии — Пинг Ю и Янь Чжу, говорится в статье аналитиков. Все трое обратились в больницу с симптомами болезни, похожей на COVID-19, в ноябре 2019 года, задолго до начала пандемии.
Добавим, что на днях The Times процитировала анонимного следователя государственного департамента США. Он заявил, что «становится все более очевидным, что Уханьский институт вирусологии был причастен к созданию, распространению и сокрытию пандемии коронавируса».
Показательное видео
Сообщается, что 29 декабря 2017 года, за два года до начала пандемии, на китайском ТВ было показало видео, в котором Бен Ху наблюдает, как работник лаборатории обрабатывает образцы. Ни на одном не надеты защитные маски.
В том же видео показаны ученые Уханьского института вирусологии, охотящиеся в полевых условиях за вирусами летучих мышей. На них есть костюмы, но эксперты отмечают, что такой защиты было бы недостаточно.
Напомним, ВОЗ объявила о завершении пандемии коронавируса в мае 2023 года — спустя больше трех лет с ее начала. За это время ковид унес жизни более 20 миллионов человек по всему миру. При этом, отметил глава ВОЗ, странам необходимо сохранять бдительность, потому что коронавирус сам по себе никуда не пропал и продолжит мутировать. Китай также отменил все коронавирусные ограничения и перестал вести статистику заболеваемости в декабре прошлого года.