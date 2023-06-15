Нулевые пациенты: названы имена людей, которые могли первыми заразиться ковидом

Напомним, ВОЗ объявила о завершении пандемии коронавируса в мае 2023 года — спустя больше трех лет с ее начала. За это время ковид унес жизни более 20 миллионов человек по всему миру. При этом, отметил глава ВОЗ, странам необходимо сохранять бдительность, потому что коронавирус сам по себе никуда не пропал и продолжит мутировать. Китай также отменил все коронавирусные ограничения и перестал вести статистику заболеваемости в декабре прошлого года.