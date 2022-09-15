Невролог Хорошев объяснил, как мы глупеем из-за потери обоняния
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С приходом в нашу жизнь коронавируса такой симптом как потеря обоняния стал привычным делом. На первый взгляд кажется, что это не такое уж и серьезное последствие болезни: подумаешь, не можешь ощущать запахи, это же не смертельно!

Однако на самом деле последствия аносмии могут быть куда опасней, чем это кажется на первый взгляд. Мы и сами можем не заметить, как стали хуже соображать после того, как перестали слышать ароматы.

Павел Хорошев
Павел Хорошев
Медицина

Врач-невролог, мануальный терапевт

Как отмечает врач-невролог Павел Хорошев, окружающий нас мир мы воспринимаем с помощью органов чувств и ощущений. Потеря любого ощущения неминуемо приводит к уменьшению когнитивных способностей человека — то есть мы глупеем.

Больше всего информации о том, что вокруг нас, мы получаем с помощью глаз. Поэтому потеря зрения серьезно бьет по интеллекту человека. К счастью, этот эффект можно компенсировать — если человек будет активно общаться и получать информацию с помощью других органов. Второй по значимости канал информации — наши уши. Потеря слуха тоже не лучшим образом отражается на нашем уме, однако и тут все возможно исправить и компенсировать.

Точно также и аносмия очень сильно влияет на наши умственные способности.

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Обоняние, как отметил невролог в беседе с изданием Ura.ru, можно назвать одной из самых недооцененных способностей. Все дело в том, что современный человек живет в относительно комфортном и безопасном мире: еду добывать на охоте не надо, все за тебя уже проверено и опробовано. А вот во времена, когда холодильников еще не было, обоняние помогало оценить, насколько пища пригодна, не станет ли после нее плохо.

Способности обоняния, подчеркивает Хорошев, поражают: именно с помощью этой способности мы с вероятностью в 99% можем выяснить, будет ли нам полезен тот или иной продукт или нет.

И когда тот же коронавирус, например, поражает часть мозга, ответственную за обоняние, это серьезно сказывается на когнитивных способностях.

- Обоняние заставляет постоянно работать не только обонятельную часть мозга, но и другие части. Это как постоянная зарядка, гимнастика, — пояснил невролог.

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Что говорят ученые

Кстати, не так давно ученые Американской академии отоларингологии фонда хирургии головы и шеи смогли определить, потеря способности каких конкретных запахов при ковиде указывает на проблемы с когнитивными функциями. Так, оказалось, что невосприимчивость к запахам кофе, эвкалипта, розы сопровождается легкими когнитивными нарушениями. А вот у людей, которые перестают ощущать аромат лимона, корицы, солодки ковид подобных осложнений не провоцирует.

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Дарья Гапионок