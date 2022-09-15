Невролог Хорошев объяснил, как мы глупеем из-за потери обоняния

С приходом в нашу жизнь коронавируса такой симптом как потеря обоняния стал привычным делом. На первый взгляд кажется, что это не такое уж и серьезное последствие болезни: подумаешь, не можешь ощущать запахи, это же не смертельно!
Однако на самом деле последствия аносмии могут быть куда опасней, чем это кажется на первый взгляд. Мы и сами можем не заметить, как стали хуже соображать после того, как перестали слышать ароматы.
Врач-невролог, мануальный терапевт
Как отмечает врач-невролог Павел Хорошев, окружающий нас мир мы воспринимаем с помощью органов чувств и ощущений. Потеря любого ощущения неминуемо приводит к уменьшению когнитивных способностей человека — то есть мы глупеем.
Больше всего информации о том, что вокруг нас, мы получаем с помощью глаз. Поэтому потеря зрения серьезно бьет по интеллекту человека. К счастью, этот эффект можно компенсировать — если человек будет активно общаться и получать информацию с помощью других органов. Второй по значимости канал информации — наши уши. Потеря слуха тоже не лучшим образом отражается на нашем уме, однако и тут все возможно исправить и компенсировать.
Точно также и аносмия очень сильно влияет на наши умственные способности.
Обоняние, как отметил невролог в беседе с изданием
Способности обоняния, подчеркивает Хорошев, поражают: именно с помощью этой способности мы с вероятностью в 99% можем выяснить, будет ли нам полезен тот или иной продукт или нет.
И когда тот же коронавирус, например, поражает часть мозга, ответственную за обоняние, это серьезно сказывается на когнитивных способностях.
- Обоняние заставляет постоянно работать не только обонятельную часть мозга, но и другие части. Это как постоянная зарядка, гимнастика, — пояснил невролог.
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