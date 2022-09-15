Невролог Хорошев объяснил, как мы глупеем из-за потери обоняния

Обоняние, как отметил невролог в беседе с изданием Ura.ru, можно назвать одной из самых недооцененных способностей. Все дело в том, что современный человек живет в относительно комфортном и безопасном мире: еду добывать на охоте не надо, все за тебя уже проверено и опробовано. А вот во времена, когда холодильников еще не было, обоняние помогало оценить, насколько пища пригодна, не станет ли после нее плохо.

Способности обоняния, подчеркивает Хорошев, поражают: именно с помощью этой способности мы с вероятностью в 99% можем выяснить, будет ли нам полезен тот или иной продукт или нет.

И когда тот же коронавирус, например, поражает часть мозга, ответственную за обоняние, это серьезно сказывается на когнитивных способностях.

- Обоняние заставляет постоянно работать не только обонятельную часть мозга, но и другие части. Это как постоянная зарядка, гимнастика, — пояснил невролог.